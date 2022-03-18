В Самарской таможне прошла встреча с участниками внешнеэкономической деятельности

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Самарская таможня провела встречу с ведущими участниками внешнеэкономической деятельности сразу трех областей: Самарской, Оренбургской и Ульяновской. Участие в заседании приняло 35 предпринимателей. Представители бизнеса смогли напрямую задать интересующие их вопросы.

Региональные торгово-промышленные палаты, уполномоченные по правам предпринимателей трех областей совместно с Самарской таможней ежедневно на связи с предпринимателями. Для этого в таможне организован кол-центр (тел. (846) 933 73 32, (3532) 79 92 63, 89063443316).

Самарская таможня оперативно отслеживает и реагирует не только на адресные обращения конкретных участников ВЭД, но и на обстановку в нашем регионе деятельности в целом. В случае появления информации о возникающих проблемных вопросах, в том числе поступающих со стороны уполномоченных по правам предпринимателей, общественных организаций и специализированных отраслевых объединений, у них запрашивается детальная и конкретная информация по каждому такому факту. Ситуаций много и при осуществлении внешнеэкономической деятельности они не являются стандартными. Как правило, каждая сделка обладает своей спецификой, которую также необходимо учесть в работе. По каждому такому факту будут проведены необходимые контрольные мероприятия и приняты конкретные меры.

Начальник Самарской таможни Владимир Данченков: «Сегодня задержек в процессе проведения таможенных операций на таможенных постах не наблюдается ни в одном из регионов. Что касается самих пунктов пропуска, то тут речь идет о пограничном контроле. Таможенные органы на границе с государствами – членами ЕАЭС не осуществляют свою деятельность уже более 10 лет». Начальник таможни еще раз подчеркнул: «Мы всегда открыты к диалогу. Мы в кратчайшие сроки доводим актуальную информацию и консультируем участников ВЭД о порядке оформления и возможных льготах по уплате таможенных платежей».