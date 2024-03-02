В Самарской областной библиотеке представят древний памятник российского книгопечатания

184

6 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) состоится открытие выставки «“Апостол” Кондратия Иванова», приуроченной к 460-летию начала русского книгопечатания.

14 марта 2024 года исполняется 460 лет со дня издания в Москве первой русской датированной печатной книги, полное название которой звучит как «Деяния апостольские, и послания соборные, и святого апостола Павла послания». День завершения работы над ней в типографии – 1 марта 1564 года (по старому стилю) – считается датой начала русского книгопечатания и каждый год отмечается как День православной книги.

«Апостол» – одна из основных богослужебных книг. По сути, это даже не одна книга, а целый сборник, включающий в себя фрагменты Нового Завета со специальной разметкой, а также годовое богослужебное расписание новозаветных чтений в храме. В «Деяниях…» приводится изложение раннехристианской истории. Главные герои повествования – апостолы Петр и Павел, проповедники христианства. Апостол Лука почитается как автор книги, его изображение традиционно предваряет первую её главу.

На выставке в Самарской областной библиотеке будет представлен экземпляр «Апостола», вышедший в свет в январе 1623 года. Он печатался в течение 9 месяцев – с мая 1622 года. Это первая удостоверенная выходными данными работа Кондратия Иванова, одного из лучших мастеров Московского печатного двора. Книгопечатник был также известен как создатель шрифтов, рисовальщик и резчик гравюр. Его резцу принадлежит гравюра с изображением апостола Луки, вошедшая в издание 1623 года.

Книга богато орнаментирована: её текст украшают 52 заставки растительного орнамента, оттиснутые с 13-ти досок, 23 буквицы с 7 досок, более 50-ти узорчатых рамок с номерами глав, изящные строки вязи, напечатанные киноварью (красной краской).

На листах книги сохранилось несколько пометок, оставленных его бывшими владельцами, в которых упомянуты город Шацк, села Шаморга и Фролово (или Фроловское). Самая ранняя из заметок датирована 1648 годом.

Открытие выставки состоится 6 марта в 15:00. В этот день вниманию гостей библиотеки будут также представлены другие книги ранней русской печати из фонда отдела редких книг СОУНБ. Экспозиция продолжит свою работу до 31 марта 2024 года, а ознакомиться с её содержанием можно будет в рабочее время учреждения.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, выставочное пространство отдела редких книг (1 этаж).

Вход свободный! 12+

Фото: пресс-служба СОУНБ