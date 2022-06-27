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В Самарской области для школьников организовали экскурсию в подразделение конной полиции

27 июня 2022 15:37
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Школьники очень заинтересовались службой в полицейской кавалерии, задали сотрудникам множество вопросов о требованиях к кандидатам.

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» представители Общественного совета при УМВД Тольятти организовали для школьников экскурсию в подразделение конной полиции.

Сотрудники полиции встретили гостей с радостью и рассказали им о том, как с помощью служебных лошадей осуществляется охрана правопорядка и патрулирование лесопарковых зон, пляжей и других труднодоступных мест, в которых не проедет машина, и обеспечивается безопасность жителей во время проведения различных спортивных и культурных массовых мероприятий.

Школьники очень заинтересовались службой в полицейской кавалерии, задали сотрудникам множество вопросов о требованиях к кандидатам. Сотрудники полиции объяснили ребятам, что совсем не обязательно иметь опыт работы с лошадьми, гораздо важнее любить этих умных животных, быть готовым стоять на страже порядка и закона и прийти на помощь к людям, попавшим в беду, а все необходимые навыки можно приобрести на занятиях по правовой и кавалерийской подготовке.

Во время экскурсии полицейские рассказали ребятам, что у каждой лошади свой нрав и темперамент, и напарника им подбирают так, чтобы по характеру они совпадали. Школьники узнали о том, как проходит дрессировка питомцев, как полицейские учат лошадей не бояться внешних раздражителей: толпы, громких звуков, выстрелов. Ребята осмотрели конюшню, ознакомились с условиями содержания животных, с огромным интересом послушали о том, как полицейские ухаживают за лошадьми, как готовят их к службе, узнали, чем кормят питомцев, и получили возможность угостить их сушками и морковкой.

Как отметил представитель Общественного совета Николай Шахов, подобные мероприятия полезны и интересны школьникам: ребята не только расширяют собственный кругозор и знакомятся с жизнью этих благородных животных, но также у них появляется желание связать свой трудовой путь с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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