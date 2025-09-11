Я нашел ошибку
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
12 сентября в регионе без осадков, до +18°С
Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.
Делегация региона принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур
13 сентября в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону.
В Самаре перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена»
В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису
В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам на батуте
Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.
Минтранс: аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу
Победители второго этапа получили право участвовать в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, объединяющем лучших сотрудников спецподразделений ФСИН со всей страны.
В Самарской области завершился второй этап конкурса профмастерства спецподразделений ФСИН России 
После столкновения автомобилей медицинская помощь потребовалась одному из водителей.
В Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской столкнулись две иномарки
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
11 сентября 2025 18:39
В УФСИН России по Самарской области прошёл второй этап всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников отделов специального назначения Приволжского федерального округа.

По итогам трёх дней соревнований места распределились следующим образом:
1 место- ГУФСИН России по Пермскому краю 
2 место- УФСИН России по Самарской области
3 место- УФСИН России по Ульяновской области 

Все участники получили памятные подарки. 

Награждение провёл заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Олег Заложук, который отметил:

«Эти соревнования — не просто испытание силы и навыков, но и проверка единства, дисциплины и преданности делу. Каждый участник — образец профессионала, достойного доверия и уважения». 

Победители второго этапа получили право участвовать в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, объединяющем лучших сотрудников спецподразделений ФСИН со всей страны, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

