В Самарской области завершился второй этап конкурса профмастерства спецподразделений ФСИН России 

В УФСИН России по Самарской области прошёл второй этап всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников отделов специального назначения Приволжского федерального округа.

По итогам трёх дней соревнований места распределились следующим образом:

1 место- ГУФСИН России по Пермскому краю

2 место- УФСИН России по Самарской области

3 место- УФСИН России по Ульяновской области

Все участники получили памятные подарки.

Награждение провёл заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Олег Заложук, который отметил:

«Эти соревнования — не просто испытание силы и навыков, но и проверка единства, дисциплины и преданности делу. Каждый участник — образец профессионала, достойного доверия и уважения».

Победители второго этапа получили право участвовать в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, объединяющем лучших сотрудников спецподразделений ФСИН со всей страны, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО