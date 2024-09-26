В Самарской области завершился первый отборочный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2024»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
Для дизайнеров Самарской области прием заявок на профессиональный конкурс проекта «Дизайн-марафон» продлен на неделю
Для дизайнеров Самарской области прием заявок на профессиональный конкурс проекта «Дизайн-марафон» продлен на неделю
Родителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсе Общества «Знание»
Родителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсе Общества «Знание»
В Самарской области контролируют готовность к вводу очистных сооружений
В Самарской области контролируют готовность к вводу очистных сооружений
В аэропорту Курумоч появится необычный самолет
В аэропорту Курумоч появится необычный самолет
В Самаре появится новое «космическое» место
В Самаре появится новое «космическое» место
44% жителей Самары поддерживают инициативу обязательной консультации у психолога перед разводом
44% жителей Самары поддерживают инициативу обязательной консультации у психолога перед разводом
Оператор билайн запустил мини-сериал о мобильной связи
Оператор билайн запустил мини-сериал о мобильной связи
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.39
-0.47
EUR 103.48
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Осенний променад по модернизму: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» пройдет в Самаре
В историческом парке «Россия – моя история» 26 сентября состоится открытие выставки фотографии «Черное и белое»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области завершился первый отборочный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2024»

26 сентября 2024 12:50
132
В Самарской области завершился первый отборочный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2024»

Теперь из числа финалистов предстоит определить самого «народного» участкового на региональном уровне.

В Самарской области подведены итоги первого отборочного этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2024».

По результатам голосования, проводимого на сайте Главного управления МВД России по Самарской области, определены три лидера – участковый уполномоченный полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Илья Руднев, участковый уполномоченный полиции Отдела полиции «Юго-Западный» МУ МВД России «Сызранское» капитан полиции Александр Ильин и участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Нефтегорский» старший лейтенант полиции Евгений Подмарев.   

Второй этап пройдет с 7 по 16 октября 2024 года. От выбора жителей региона зависит, кто из финалистов на федеральном уровне будет бороться за право получить почетное звание - «Народный участковый – 2024».

Всероссийский конкурс МВД проводится ежегодно уже на протяжении 14 лет. Каждый раз конкурсантами становятся самые достойные представители службы участковых уполномоченных полиции. Победителей на всех трех этапах состязания выбирают жители нашей страны.

По традиции, награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции, который ежегодно отмечается 17 ноября.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
26 сентября 2024  14:05
В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи
67
26 сентября 2024  12:20
"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке
125
Одной из ключевых тем стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны и меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности, а также продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.
25 сентября 2024  20:23
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития экспорта
1106
В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября
25 сентября 2024  13:46
В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября
633
Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра
25 сентября 2024  11:17
Телебашня в Самаре присоединится к акции ко Дню тигра
372
Весь список