В Самарской области завершился первый отборочный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2024»

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Теперь из числа финалистов предстоит определить самого «народного» участкового на региональном уровне.

В Самарской области подведены итоги первого отборочного этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2024».

По результатам голосования, проводимого на сайте Главного управления МВД России по Самарской области, определены три лидера – участковый уполномоченный полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Илья Руднев, участковый уполномоченный полиции Отдела полиции «Юго-Западный» МУ МВД России «Сызранское» капитан полиции Александр Ильин и участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Нефтегорский» старший лейтенант полиции Евгений Подмарев.

Второй этап пройдет с 7 по 16 октября 2024 года. От выбора жителей региона зависит, кто из финалистов на федеральном уровне будет бороться за право получить почетное звание - «Народный участковый – 2024».

Всероссийский конкурс МВД проводится ежегодно уже на протяжении 14 лет. Каждый раз конкурсантами становятся самые достойные представители службы участковых уполномоченных полиции. Победителей на всех трех этапах состязания выбирают жители нашей страны.

По традиции, награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции, который ежегодно отмечается 17 ноября.