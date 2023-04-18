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В Самарской области завершился «IT-Хакатон 1.1»

18 апреля 2023 13:11
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В Самарской области завершился «IT-Хакатон 1.1»

В Самарской области подвели итоги состязаний юных программистов и конструкторов «IT-Хакатон 1.1». Интеллектуальный батл был организован Самарским государственным социально-педагогическим университетом совместно с Региональным центром для одаренных детей, созданным и оснащенным современным оборудованием в рамках национального проекта «Образование», который реализуется в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Соревнование разделялось на два этапа: дистанционный и очный.
В первом приняли участие 65 команд (более 200 ребят) из различных городов и районов Самарской области. Во втором, в Педагогическом технопарке СГСПУ, встретились 14 команд. За пять дней очного этапа ребята решили кейсы по трем трекам: робототехника, искусственный интеллект, IT-разработка.

«В нашем регионе ведется системная работа по раскрытию талантов. Бесспорно, главный тренд в ней задает Президент страны Владимир Владимирович Путин. Мощнейший импульс придали национальные проекты. Кроме того, по инициативе Дмитрия Игоревича Азарова в Самарской области создана целая сеть мини-технопарков. Чтобы у ребят была дополнительная возможность проявить себя, попробовать свои силы в различных направлениях деятельности в нашем университете было принято решение провести первые Хакатон на базе Педагогического технопарка СГСПУ, - подчеркнула и.о. ректора СГСПУ Светлана Бакулина. – При поддержке Министерства просвещения РФ у нас много сделано в части материально технического оснащения. Мы хотим, чтобы нашей инфраструктурой могли воспользоваться школьники. Понимаем, что сейчас проводить профориентационную работу со школьниками нужно как можно раньше, в 10 классе они уже должны определиться с профилем для дальнейшего обучения, и поэтому стараемся организовывать как можно больше мероприятий для ребят, чтобы они видели, как изменился вуз и поняли, что Педагогический – это круто».

Перемены в Педагогическом школьники заметили. Преподаватели вуза познакомили их с современным оборудованием, которого пока нет в их школах. Из трех треков, которые входили в программу соревнований, самым популярным оказалась робототехника.

«Хакатон нам нужен, так как он развивает мышление, дает нам новые познания, мы развиваем фантазию. Мы посмотрели, какие модели собирали другие команды, - рассказали ребята из команды НОВАпарка. - Мы собрали робота-кработа, потому что у него есть щупальцы, как у краба. Он компактный и нам удалось выполнить задание. Очень интересный конструктор, мы работаем с таким в первый раз».

Робот–кработ принес ребятам бронзу в «IT-Хакатоне 1.1». Золото в треке робототехника завоевала команда школы-интерната № 17 г.о. Самара, серебро - школа № 22 г.о. Чапаевск.

Лучшую IT- разработку представили ученики школы №1 г.о. Чапаевск. Второе место у Самарского регионального центра для одаренных детей. В тройку лидеров вошла команда из Лицея философии планетарного гуманизма г.о.Самара.

В направлении искусственный интеллект сражались всего две команды. Золото завоевал Самарский региональный центр для одаренных детей. Серебро школа №3 г. Новокуйбышевск.

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