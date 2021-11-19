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В Самарской области завершился Фестиваль методических идей молодых педагогов

19 ноября 2021 16:58
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Награждение лауреатов конкурса состоялось 18 ноября в Нефтегорске.

Фестиваль методических идей молодых педагогов состоялся в губернии уже в 12 раз. Награждение лауреатов конкурса состоялось 18 ноября в Нефтегорске. В этом году онлайн-формат позволил увеличить количество участников, более 250 заявок было принято на участие в фестивале 2021 года. 

«Уникальная конкурсная площадка объединяет молодых педагогов, чтобы дать им новые возможности для развития. Это своего рода «трамплин» для профессионального и личностного роста. Здесь традиционно набираются опыта и делятся наработками начинающие учителя», – отмечает министр образования и науки региона Виктор Акопьян. 

По его инициативе в честь 170-летия Самарской губернии на фестивале впервые появилась площадка краеведческой направленности. Во время ее работы выпускники педвузов обменялись идеями, как привить школьникам интерес к истории малой родины. Особую роль в этом, по мнению конкурсантов, занимает реставрация социальных и культурных традиций и ремёсел – являясь перспективным направлением в исторической науке, она позволяет обучать детей в игровой форме. Такая модель передачи знаний практикуется во многих зарубежных и российских музеях, где можно примерить идентичную эпохе одежду, испытать орудия труда и даже попробовать продукты питания. Одной из организаций, где применяется подобный принцип, в Самарской области является Центр исторического моделирования «Древний мир».

«Очень полезный опыт! Я за один день конкурсных испытаний исписала новыми методическими идеями весь ежедневник!», – рассказывает Екатерина Костяева, участница фестиваля из Тоцкого района Оренбургской области. «Выступления молодых педагогов уже не первый год меня поражают. Даже известные методические идеи они усовершенствуют, чтобы детям было интересно учиться!», – говорит Алина Алещенко, учитель русского языка и литературы из Ставропольского района. 

Дипломы победителей и призеров получили 25 молодых педагогов. Среди них – учитель французского языка самарской гимназии №3 Елена Лунина, показавшая, как использовать для улучшения навыков иностранной речи у младших школьников интерактивные опорные конспекты. Другая обладательница награды, Татьяна Самарскина, работающая в начальной школе села Васильевка, рассказала коллегам, как развивать математические способности детей с помощью конструктора «LEGO». Диана Лыткова, педагог начальных классов из Сергиевска, заслужила признание жюри и коллег тем, что предложила использовать для повышения учебной мотивации так называемый «Дневник успеха». 

Оценивали идеи участников фестиваля 114 экспертов – работники образования, признанные в профессиональном сообществе: победители конкурса «Учитель года России» и «Учитель года Самарской области» разных лет и других профессиональных конкурсов. 

Награды вручил глава профильного ведомства Виктор Акопьян. Он отметил, что Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена глобальная задача – к 2024 году наша страна должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. В Самарской области делается всё возможное для ее исполнения. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе строятся школы и детсады, обновляется материально-техническая база учебных заведений, создаются возможности для реализации образовательных программ на качественно новом, современном уровне. Но педагоги остаются ключевым звеном всех преобразований, именно от их желания совершенствоваться и активной жизненной позиции напрямую зависит образ мыслей подрастающего поколения и будущее страны в целом. 

 

Фото:   правительство СО

 

 

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