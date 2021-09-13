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В Самарской области завершилась работа XXIII Поволжской агропромышленной выставки

13 сентября 2021 20:39
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Более 370 предприятий и организаций АПК Самарской области представили свою продукцию на Поволжской сельскохозяйственной ярмарке.

В Самарской области завершилась работа XXIII Поволжской агропромышленной выставки – 2021, одной из крупнейших в стране.

По итогам двух дней работы в ней приняли участие более 370 предприятий и организаций АПК. Среди них - фермерские хозяйства, производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия Самарской области, научно-исследовательские и образовательные организации и др. В этом году ярмарка была организована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и была посвящена 170-летию Самарской губернии.

Посетивший ярмарку, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что жители региона радуются достижениям нашей сельскохозяйственной отрасли. «Наш аграрный сектор является очень успешным. И я хочу поблагодарить всех тружеников села за их самоотверженный труд: даже в аномальных погодных условиях текущего года нам удалось добиться солидного урожая», - сказал Глава региона.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов также поблагодарил работников сельскохозяйственного сектора. «У Самарской земли есть большая аграрная история, есть великие труженики, люди, которыми мы гордимся. Амбициозные планы, которые реализуются в регионе, всегда находят поддержку. Мы видим дальнейшие точки роста в животноводстве, растениеводстве, производстве овощей открытого грунта. Перед нами стоит задача по совершенствованию производства кормов. Поэтому мы продолжаем работать над совершенствованием финансовых инструментов развития и поддержки АПК региона», - отметил Д. Хатуов.

В выставке приняли участие 70 организаций и предприятий-производителей сельскохозяйственной техники и оборудования из 14 регионов Российской Федерации. Общая презентационная площадь, занятая под технику и оборудование, составила 10 тыс. кв. метров. На открытой площадке было выставлено около 200 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. В рамках выставки были достигнуты договорённости и заключено порядка 50 договоров на поставку сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму свыше 300 млн. рублей.

68 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, микропредприятий, производящих пищевую продукцию, представили свыше 300 видов продуктов питания. Также свою продукцию представили более 140 сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, организаций потребительской кооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области.

Всего на ярмарке было реализовано около 6 тонн мяса и мясопродуктов, 3 тонны молока, кисломолочных продуктов и сыров, около 50 тонн картофеля и овощей, более 2 тонн фруктов, более 2 тонн крупы и муки, более 3 тонн меда. Кроме того, к продаже были представлены саженцы, лечебные травы, мука льняная, кумыс. 

В работе ярмарки приняли участие 28 организаций животноводческой отрасли Самарской области. Были выставлены сельскохозяйственные животные различных видов и пород, в том числе крупный рогатый скот молочного и мясного направления, овцы, козы, перепелки, страусы, павлины, пони и лошади.

На «Сельской улице» традиционно были представлены экспозиции 27 муниципальных районов. В презентации муниципалитетов приняли участие местные творческие вокальные и танцевальные коллективы, народные умельцы, представители промыслов и ремесел.

В рамках выставки состоялось подписание соглашения между министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и Самарским аграрным университетом. Стороны договорились о сотрудничестве в целях устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий региона, формирования кадрового потенциала АПК и информационного обмена.

Также состоялось подписание ряда трехсторонних соглашений между министерством, образовательными учреждениями и сельскохозяйственными организациями, ориентированных на формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области.

По итогам выставки сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, производителям удобрений, средств защиты растений, ветеринарных препаратов и сельскохозяйственной техники было вручено 204 золотых и 11 серебряных медалей за достижения и результаты профессиональной деятельности. В том числе, были отмечены внедрение в производство новых технологий, рецептур, выпуска нового вида продукции. Оценивались и вкусовые качества готовой продукции, и рост объемов производства.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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