В Самарской области завершил работу Форум партнерских организаций «Забота рядом».

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Форум, организованный Коалицией НКО «Забота рядом» при поддержке Фонда Тимченко, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и министерства здравоохранения Самарской области, с участием ведущих экспертов проходил в нашем регионе в третий раз.



В этом году форум расширил тематические площадки и ориентирован на роль партнерств государственных и негосударственных организаций в сфере заботы в ближайшем окружении, повышении доступности заботы, выработки критериев и условий ее эффективности не только для людей старшего возраста и людей, имеющих ограничения по здоровью, но и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Цель форума - увидеть ресурсы, пути и подходы взаимодействия общественников, добровольцев, НКО, ТОСов, соседских сообществ, бизнеса, органов власти при оказании помощи пожилому гражданину или его семье.



Мультидисциплинарное и межведомственное взаимодействие - основные направления мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Также сейчас идет трансформация подходов к предоставлению социальных услуг, внедряется система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми.



«Самарская область уже который год подряд принимает коллег из других субъектов для проведения этого форума. У нас в регионе сильный некоммерческий сектор, который давно уже стал эффективным партнером для нас. И не только в системе социальной защиты и социального обслуживания, но и в других отраслях тоже», - подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики самарской области Регина Воробьёва на пленарной сессии «Доступность заботы: условия и барьеры», открывшей форум.



В программе форума были мастер-классы, дискуссионные площадки, круглые столы, нетворкинги по четырем тематическим направлениям «Социальное волонтерство», «Профилактика жестокого и пренебрежительного отношения к пожилым», «Соседские сообщества», «Семьи с детьми в ТЖС» и, конечно, общение с единомышленниками.



«Основная наша задача на форуме - раскрыть тот недоиспользованный потенциал местных сообществ и инициативных групп, тех имеющихся ресурсов, для того, чтобы заботу в ближайшем окружении можно было оказывать для самых уязвимых граждан, а это: люди старшего поколения. Когда мы говорим о ресурсах местного сообщества, здесь имеются в виду и специалисты, и некоммерческие организации, соседское сообщество, социально ориентированный бизнес, местная власть и государство, - рассказывает генеральный директор фонда Тимченко Мария Морозова.



В рамках форума участники смогли разобраться и понять, как строится взаимодействие между помогающими сторонами, организационные и этические основы негосударственной заботы об уязвимых людях, ее соотношение с государственной социальной работой и их совместной работе, выработать критерии доступности заботы в ближайшем окружении, механизмы своевременного выявления людей, нуждающихся в посторонней заботе и как ее оказывать комплексно.



«В течение двух дней работы нашего форума, мы искали ответы на сложные вопросы по социальному волонтерству, по жестокому обращению с пожилыми людьми, по объединению соседей, по тому, как сделать так, чтобы человек знал, куда можно обратиться, позвонить, чтобы его сигнал приняли, и чтобы помощь эта пришла», - отмечает исполнительный директор благотворительного фонда «Хорошие истории», руководитель Коалиции НКО «Забота рядом» Татьяна Акимова.