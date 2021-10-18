В Самарской области заработал центр развития талантов и трансформации управления «Таволга»

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В понедельник, 18 октября, на еженедельном оперативном совещании в Правительстве губернатор Дмитрий Азаров объявил об официальном открытии Центра развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга» и старте Единого регионального конкурса Самарской области.

«Этот конкурс направлен на выявление лучших государственных и муниципальных служащих, работников министерств, подведомственных управленческих команд. Он предусматривает 10 номинаций в сфере государственного управления «бережливыми» проектами, решения управленческих задач», — отметил губернатор и призвал земляков принять активное участие в конкурсе.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в регионе создается экосистема выявления талантов на всех уровнях – не только среди детей и студентов, но и среди государственных, муниципальных служащих, сотрудников подведомственных учреждений, представителей бизнеса, общественных организаций.

Для этого был создан Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга», который объединит представителей власти, бизнеса, образовательных организаций, молодежных объединений и активных жителей города, станет единой территорией развития для талантливых управленцев региона.

Самарская область – развитый промышленный регион с мощным научно-инновационным потенциалом. Концепция «Заботливого региона» направлена на постоянное повышение уровня образования, комфорта проживания и благосостояния людей. Сегодня все регионы конкурируют за человеческий ресурс, это главная движущая сила всех изменений.

Над задачей поддержи талантливых людей работает кадровый резерв высшего уровня, профессионалы в госуправлении, молодежный актив нашего региона. Создание благоприятной среды развития, предоставление возможностей для самореализации, достижения успеха, полноправного участия в жизни региона является главным механизмом для развития и самореализации каждого жителя области.

«Эта организация будет обобщать, координировать работу министерств, муниципалитетов, осуществлять методическую помощь и поддержку, заниматься образовательными проектами», — сообщил глава региона.