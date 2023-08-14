В Самарской области запрет на посещение лесов продлен до 21 августа

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Это связано с высокой пожароопасностью.

Министерство лесного хозяйства Самарской области продлило запрет на посещение лесов, который действовал до 14 августа 2023 года. Новые ограничения на посещение лесов начнут действовать с 15 августа и продлятся до 21 августа.

В минлесхозе напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей; на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Если же в результате нарушения правил безопасности в лесу случился пожар, то за эти действия предусмотрено более суровое наказание. Так, административный штраф для граждан составит от 50 до 60 тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 до 110 тысяч рублей; на юридических лиц — от 1 до 2 млн рублей, пишет СитиТраффик.