В Самарской области занимаются профилактикой падений и переломов пожилых людей

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Вчера, 27 сентября 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу реализации региональных составляющих национального проекта «Демография».

Руководители и представители профильных министерств доложили о проделанной на сегодня работе. И.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко рассказал, что в 2021 году начата реализация комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов лиц пожилого и старческого возраста. В рамках проекта «Старшее поколение» проводится вакцинация от пневмококковой инфекции лиц, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. В настоящее время вакцинировано 207 человек. До 2024 года запланировано охватить вакцинацией против пневмококка не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. В рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» реализуются мероприятия по снижению смертности от причин, связанных с потреблением алкоголя, а также от внешних причин. Смертность от внешних причин за 8 месяцев текущего года снизилась на 14% у женщин, у мужчин - на 4,2%. Что касается регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на начало сентября медицинскими организациями проведено 1334 процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС. С начала 2021 года после ЭКО родилось 432 ребенка. За 8 месяцев было проведено доабортное консультирование 2552 женщин (100%). После консультаций со специалистами 21,4% женщин отказались от прерывания беременности.

С 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» реализуется мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан – безработных, лиц старше 50 лет, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Обучение запланировано для 2499 человек, уровень занятости после прохождения обучения должен составлять не менее 75%. На сегодняшний день на портал «Работа в России» подано более 5,6 тысяч заявок, фактически к обучению приступили 1423 человека. С начала сентября образовательными организациями активизирована работа по началу обучения ранее сформированных групп. Завершили обучение 328 человек, уровень занятости по итогам обучения составляет 84%.