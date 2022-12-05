В Самарской области за три дня пешеходы нарушили ПДД РФ более 150 раз

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В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 02 по 04 декабря.

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За период рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 54 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Также сотрудники полиции выявили 5 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

Полицейскими выявлено порядка 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: так, почти в 58 случаях перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 96 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ почти 155 раз.

Проигнорировали использование ремней безопасности 296 водителей.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 111 водителей. Несмотря на выписанные требования, 2 водителя не привели автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены, в том числе с использованием методов скрытого патрулирования. Убедительно рекомендуем не забывать о безопасности дорожного движения.