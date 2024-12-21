В Самарской области за незаконный сруб елок грозит уголовная ответственность

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Подробности рассказали в региональном Минлесхозе.

Забрать зеленую красавицу домой в таком случае не получится. Большеглушицкие лесники во время патрулирования уже задержали одного такого предприимчивого молодого человека.



22-летний житель региона хотел принести самостоятельно срубленную "новогоднюю" елку, а в результате нарвался на неприятности. Парню грозит уголовное наказание по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Кроме того, он должен выплатить ущерб - более 7 тысяч рублей.



Важно отметить, что елки, срубленные для продажи и стоящие в лесу, абсолютно разные. Дело в том, что первые выращивают специально для Нового года на "елочных плантациях" или заготавливают на заросших сельхозземлях, а вот вторые просто растут и за сруб принесут неприятные последствия, пишет Сова.