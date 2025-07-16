В Самарской области за мошенничество перед судом предстанет бывшая сотрудница маркетплейса

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Ущерб потерпевшему от противоправных действий жительницы Новокуйбышевска составил около 290 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Новокуйбышевску завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимой 36-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как установили полицейские, женщина, работая менеджером в маркетплейсе, с августа по ноябрь 2024 года, используя аккаунты, зарегистрированные на ее имя, произвела заказы интересующих ее товаров на общую сумму около 290 тысяч рублей, без внесения предоплаты по ним. После получения посылок злоумышленница присваивала содержимое из упаковок и оформляла их, не оплачивая, как не выданные. Когда срок хранения товаров истекал, пустые упаковки возвращались обратно на склад предприятия.

В связи с большим объемом товарооборота мать двоих несовершеннолетних детей полагала, что ее действия останутся незамеченными. Однако в ходе проведения инвентаризации представитель организации установил факт хищения и обратился в полицию за помощью.

Часть похищенных товаров изъята, остальное женщина успела сбыть и распорядится по собственному усмотрению.

В настоящее время злоумышленнице вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

На стадии предварительного следствия фигурант давала последовательные показания, свою вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала в полном объеме, и возместила потерпевшему ущерб на сумму свыше 77 тысячи рублей.