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В Самарской области выберут лучших экспортеров из малого и среднего бизнеса

26 февраля 2024 14:29
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Подать заявку можно до 15 апреля.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил предпринимателей региона принять участие в региональном конкурсе «Экспортер года». Ежегодное событие призвано отметить успехи представителей МСП в экспортной деятельности. Подать заявку можно до 15 апреля. Конкурс пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В этот раз лучших экспортеров региона выберут в номинациях:

- «Экспортный успех» - новый прорывной проект (продукт) из любой сферы;

- «Новые горизонты» - экспортер, который выбрал новую или нехарактерную для среднего и малого бизнеса страну, чтобы экспортировать свою продукцию;

- «Трейдер года» - экспортер, который осуществлял продажи из любых отраслей за рубеж;

- «Экспортер года в сфере АПК»;

- «Экспортер года в сфере промышленности».

Победители регионального этапа представят регион на уровне Приволжского федерального округа. Лучшие из лучших будут состязаться в федеральном этапе конкурса.

 «Работа с экспортно ориентированными компаниями в Самарской области признана одной из лучших в стране – по итогам 2023 года региональный Центр поддержки экспорта вошел в тройку лидеров России. Общий объем поддержанного экспорта субъектов МСП в регионе составил рекордные 5,8 млрд рублей, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы гордимся нашими экспортерами, и конкурс позволяет нам отметить наиболее успешные примеры внешнеэкономической деятельности региональных предприятий».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/65d340d190fa7b0ce76142ab/. С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте mybiz63.ru: https://mybiz63.ru/services/vserossiiskaia-premiia-eksporter-goda.

До 25 апреля экспертная комиссия изучит заявки и анкеты экспортеров-участников и определит победителей в каждой номинации. Церемония награждения победителей пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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