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В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности

6 июля 2022 16:44
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В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности

В год своего 15-летия праздник получил официальный статус: 28 июня 2022 года Президент России Владимир Путин подписал Указ об установлении государственного праздника Дня семьи, любви и верности 8 июля.

8 июля в Самаре на набережной пройдут мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности. Гости фестиваля смогут посетить концертные и тематические площадки, поучаствовать в игровых программах (аллея мастер-классов, площадка настольных игр, площадка букроссинга, вальс-проект, площадка художников, площадка Почты России, детская анимация, площадка арт-объекта «Город счастливых семей»).

Для пар, подавших заявление о заключении брака в этот день, незабываемым событием станут церемонии «Помолвка» в новой локации.

Также будут работать фотозоны и консультационные площадки. Завершится фестивальный вечер концертом на набережной.

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