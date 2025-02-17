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В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией

17 февраля 2025 10:06
152
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией

С 18 февраля по 15 марта с 12:10 час. до 14:06 час. МЕСТНОГО времени в Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией. 

Два раза в год весной и осенью Cолнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его. Передовые цифровые технологии РТРС позволяют свести воздействие интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей.

График влияния интерференции на телеприем в Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рфофициальный сайт РТРС (https://samara.rtrs.ru/) в разделе Временные отключения телерадиоканалов (https://samara.rtrs.ru/tv/breaks/)  и в «Кабинете телезрителя» (Работа объектов вещания), а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02. Звонок из любой точки России бесплатный.

 

График влияния солнечной интерференции 

на прием телерадиоканалов в Самарской области 2025

Программа

Период интерференции

Период интерференции (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

Цифровое эфирное вещание 

(первый и второй мультиплексы)

 

18 февраля – 15 марта

 

с 12:10 час. до 14:06 час.

Эфирное радиовещание

«Вести ФМ»

«Маяк»

«Радио России»

18 февраля – 11 марта

с 12:32 час. до 13:28 час.

Эфирное вещание телерадиоканала «Губерния»

(«Самарское Губернское радио»,

«Самарское Губернское Телевидение»)

 

21 февраля – 13 марта

 

 

с 12:18 час. до 13:02 час.

 


 

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