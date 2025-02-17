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С 18 февраля по 15 марта с 12:10 час. до 14:06 час. МЕСТНОГО времени в Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией.

Два раза в год весной и осенью Cолнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его. Передовые цифровые технологии РТРС позволяют свести воздействие интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей.

График влияния интерференции на телеприем в Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — о фициальный сайт РТРС ( https://samara.rtrs.ru/ ) в разделе Времен н ые откл ючения телерадиоканалов ( https://samara.rtrs.ru/tv/breaks/ ) и в «Кабинете телезрителя» (Работа объектов вещания), а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02. Звонок из любой точки России бесплатный.

График влияния солнечной интерференции

на прием телерадиоканалов в Самарской области 2025

Программа Период интерференции Период интерференции (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) Цифровое эфирное вещание (первый и второй мультиплексы) 18 февраля – 15 марта с 12:10 час. до 14:06 час. Эфирное радиовещание «Вести ФМ» «Маяк» «Радио России» 18 февраля – 11 марта с 12:32 час. до 13:28 час. Эфирное вещание телерадиоканала «Губерния» («Самарское Губернское радио», «Самарское Губернское Телевидение») 21 февраля – 13 марта с 12:18 час. до 13:02 час.



