С 18 февраля по 15 марта с 12:10 час. до 14:06 час. МЕСТНОГО времени в Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией.
Два раза в год весной и осенью Cолнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его. Передовые цифровые технологии РТРС позволяют свести воздействие интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей.
График влияния интерференции на телеприем в Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (https://samara.rtrs.ru/) в разделе Временные отключения телерадиоканалов (https://samara.rtrs.ru/tv/breaks/) и в «Кабинете телезрителя» (Работа объектов вещания), а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».
Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02. Звонок из любой точки России бесплатный.
График влияния солнечной интерференции
на прием телерадиоканалов в Самарской области 2025
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Программа
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Период интерференции
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Период интерференции (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
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Цифровое эфирное вещание
(первый и второй мультиплексы)
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18 февраля – 15 марта
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с 12:10 час. до 14:06 час.
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Эфирное радиовещание
«Вести ФМ»
«Маяк»
«Радио России»
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18 февраля – 11 марта
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с 12:32 час. до 13:28 час.
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Эфирное вещание телерадиоканала «Губерния»
(«Самарское Губернское радио»,
«Самарское Губернское Телевидение»)
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21 февраля – 13 марта
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с 12:18 час. до 13:02 час.