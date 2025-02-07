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В Самарской области внедрено мини-приложение для горожан «Я здесь живу»

7 февраля 2025 13:05
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В Самарской области внедрено мини-приложение для горожан «Я здесь живу»

В Самарской области внедрили мини-приложение для горожан «Я здесь живу», функционирующее на базе социальной сети ВКонтакте. Это предусмотрено меморандумом, подписанном в рамках международного форума «ИТ-Диалог 2024» между Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и департаментом информационных технологий и связи Самарской области (с 1 января 2025 г. – министерство цифрового развития и связи Самарской области).

Первым регионом, где было внедрено приложение «Я здесь живу», стал Санкт-Петербург. Теперь проект реализован и в 63 регионе. В Самарской версии мини-аппа доступны такие сервисы, как «Афиша событий», «Красивые места», «Мой питомец», «Новости» и подсервис «Фальсификации при выборе управляющих компаний».

Команда разработчиков занимается оцифровкой открытых городских данных о благоустройстве, культурной жизни, образовании, досуге и прочих направлениях, и на основе этих данных создаются все сервисы приложения.

Обновление архитектуры приложения позволило начать масштабирование проекта в регионы. Планомерная работа по актуализации открытых данных позволит подключать новые сервисы в регионах – участниках проекта.

Развитие информационных технологий является одним из ключевых направлений экономической политики не только Петербурга, но и Самарской области. Как ранее отмечал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, для региона развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора является одним из самых важных приоритетов в экономической политике. «Это сфера будущего, она мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им развиваться еще более активно», – отмечал глава региона.

«Цифровизация городской среды позволяют интегрировать различные услуги и сервисы в единый универсальный проект, предложив жителям максимально удобный и безопасный инструмент. Уверен, приложение «Я здесь живу», успешно реализуемое в Санкт-Петербурге, будет востребовано и в Самарской области. Проект, безусловно, будет развиваться и дополняться новыми сервисами», - отметил заместитель председателя Правительства – министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.

Приложение «Я здесь живу» доступно по ссылке: https://vk.com/app7710919.

Кроме того, меморандумом между Самарской областью и Санкт-Петербургом предусмотрено сотрудничество в области популяризации технологий и улучшения качества жизни граждан, включая использование алгоритмов обработки больших данных.

 

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