В Самарской области ужесточили ограничение скорости на участке трассы М-5

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На участке федеральной автодороги М-5 «Урал» в Самарской области временно ограничили скорость движения до 40 км/ч, сообщили в «Поволжуправтодоре».

Из-за временного ограничения в районе железнодорожного переезда у села Александровка теперь в часы пик периодически образуются пробки, пишет ГТРК Самара.

Неудобства связаны со строительством путепровода возле Жигулевска. После его возведения автомобильный и железнодорожный транспортные потоки разведут на разные уровни. Тогда трафик станет более стабильным и быстрым. Но пока что на этом участке дороги водители терпят неудобства. На 960-м километре дороги ввели ограничение скорости до 40 км/ч.

«ФКУ «Поволжуправтодор» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать указанную информацию при планировании поездок», — сообщается на официальном сайте учреждения.