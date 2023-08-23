В Самарской области улучшаются условия для оказания психиатрической помощи

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян проконтролировал подготовку новых объектов психиатрической службы.



Совместно с руководителем управления организации материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Павлом Решетовым, главным врачом Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаилом Шейфером руководитель ведомства ознакомился с ходом строительства здания детского отделения и инфекционного корпуса.



В этом году планируется завершение строительства здания детского отделения психиатрической больницы по адресу ул. Воронежская, д.11а. Готовность объекта – 80 %. Он возводится за счет средств областного бюджета. В настоящее время выполняются работы по отделке фасада здания, внутренней отделке помещений и прокладке инженерных коммуникаций. Сегодня маленькие пациенты проходят лечение в приспособленном помещении. Перевод в новое здание круглосуточного стационара, отделения детского дневного стационара и кабинетов специалистов амбулаторной службы позволят улучшить условия пребывания детей.



Также на территории больницы на улице Нагорной ведутся работы по возведению корпуса на 24 койки для временного пребывания пациентов круглосуточного стационара, нуждающихся в оказании психиатрической помощи и имеющих признаки инфекционных заболеваний. На строительство выделены 137 млн рублей из средств областного бюджета. Завершение строительных работ планируется в декабре 2023 года.



«Работаем не только над поэтапным улучшением условий оказания медицинской помощи, но и над совершенствованием организации работы специализированных подразделений. В этом году новый виток развития психиатрической службы обусловлен внедрением нового порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Проводится оценка ресурсов, включая вопросы инфраструктурных возможностей, кадрового обеспечения, открытия кабинетов медико-психологического консультирования. В центре нашего внимания и развитие психолого-психотерапевтической помощи

участникам СВО. Мы тесно сотрудничаем с фондом «Защитники Отечества», за время работы более 500 человек в стенах фонда получили квалифицированную психологическую помощь», - рассказал Армен Бенян.

Фото: минздрав СО