В Самарской области участник федерального этапа конкурса «Народный участковый-2023» провел акцию «Осторожно, мошенники!»

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Пенсионеры выразили благодарность старшему лейтенанту полиции за проведение на постоянной основе разъяснительных бесед.

В рамках профилактики кибермошенничества участник федерального этапа Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый–2023» участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре Виталий Михайлин провел для жителей обслуживаемого им административного участка мероприятие, где довел информацию о мерах противодействия мошенничеству.

Пенсионерам полицейский рассказал о существующей схеме «Ваш родственник попал в ДТП», какие уловки используют злоумышленники и как им противостоять. Виталий Михайлин призвал слушателей не терять бдительности и прервать подозрительный звонок. «Кроме того, нельзя передавать денежные средства – ни наличные непрошенным гостям, ни осуществлять переводы или иные действия под диктовку звонящих, кем бы они ни представлялись», - напомнил жителям административного участка старший лейтенант полиции.

Чтобы наставления не забылись, участковый раздал памятки с советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если все-таки пострадали от рук мошенников. Присутствующие получили ответы на все интересующие вопросы. Одна из жительниц выразила благодарность старшему лейтенанту полиции за помощь в разрешении конфликта с любителем громко слушать музыку в ночное время суток, проживающим по соседству.

Участники мероприятия поблагодарили участкового за организацию встречи и за проводимую им на постоянной основе важную профилактическую работу.

С 1 по 10 ноября проходит заключительный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2023». Самарскую область на федеральном уровне представляет участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Михайлин.

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