В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны

По инициативе оргкомитета «НАША ПОБЕДА» Минцифры России совместно с Правительством Самарской области и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Программа будет действовать до конца 2022 года.
Воспользоваться такси можно на территории городских округов Самара и Тольятти вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. В рамках программы ветерану предоставляется возможность до конца 2022 года совершить поездки на общую сумму до 3 тысяч рублей.
Обратиться за услугой смогут: инвалиды Великой Отечественной войны; участники Великой Отечественной войны; военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны; лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.
Заказать такси просто: достаточно позвонить в диспетчерскую службу и назвать фамилию, имя и отчество. После проверки соответствия указанной категории оператор оформит заказ машины.
На выходной день соцтакси можно заказать заранее.
Телефоны и часы работы диспетчерских служб в рабочие дни:
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г.о. Самара
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Пн.-Чт.: 8:30 – 17:30,
Пт. 8:30 – 16:30
тел. 8 (846) 25 00 350
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г.о. Тольятти
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Пн.-Чт.: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Пт. 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
тел. 8 (8482) 54 36 46 (доб. 50-08)