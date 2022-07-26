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В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны

26 июля 2022 12:25
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В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны

По инициативе оргкомитета «НАША ПОБЕДА» Минцифры России совместно с Правительством Самарской области и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Программа будет действовать до конца 2022 года.

Воспользоваться такси можно на территории городских округов Самара и Тольятти вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. В рамках программы ветерану предоставляется возможность до конца 2022 года совершить поездки на общую сумму до 3 тысяч рублей.

Обратиться за услугой смогут: инвалиды Великой Отечественной войны; участники Великой Отечественной войны; военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны; лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.

Заказать такси просто: достаточно позвонить в диспетчерскую службу и назвать фамилию, имя и отчество. После проверки соответствия указанной категории оператор оформит заказ машины. 

На выходной день соцтакси можно заказать заранее.

Телефоны и часы работы диспетчерских служб в рабочие дни:

 

г.о. Самара

Пн.-Чт.: 8:30 – 17:30,

Пт. 8:30 – 16:30

тел. 8 (846) 25 00 350

г.о. Тольятти

Пн.-Чт.: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Пт. 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

тел. 8 (8482) 54 36 46 (доб. 50-08)

 

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