В Самарской области стартовала Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения»

Я нашел ошибку
Главные новости:
СГИК: певица Этери Бериашвили проведет кастинг в Музыкальную академию Ларисы Долиной
Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном Правительстве, которое в понедельник, 19 сентября, провел Дмитрий Азаров.
Самарская область получила благодарность Минстроя РФ за заслуги в сфере строительства и ЖКХ
Мужчина плохо себя почувствовал в полете, второй пилот принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Омска.
Командир самолета, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту
Занятия с наставниками будут проходить онлайн.
Стартовал прием заявок на второй поток программы поддержки самозанятых региона «Бизнес-наставник»
Вокруг культового сооружения уложено асфальтовое покрытие, установлены скамейки, смонтировано освещение.
В Октябрьске благоустроена территория Храма Вознесения Господня
Таким образом правительство СО совместно с ЦУР решили дисциплинировать чиновников более качественно отрабатывать жалобы в ПОС.
Зарплата чиновников региона будет зависеть от удовлетворенности граждан ответами на платформе обратной связи
Почти 2000 должно поступить в медицинские учреждения области до конца года.
За 5 лет в медучреждения Самарской области поступило более 14 000 единиц нового оборудования
Марина Шумская ознакомилась с ходом капитального ремонта.
В регионе завершается обновление медицинских подразделений в Приволжском и Хворостянском районах
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.03
0.36
EUR 59.87
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стартовала Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения»

19 сентября 2022 14:53
113
Неделя безопасности дорожного движения на протяжении ряда лет традиционно проводится в начале нового учебного года.

Неделя безопасности дорожного движения, главной темой которой станет профилактика ДТП с участием детей и снижение тяжести их последствий, пройдет на территории всей страны с 19 по 23 сентября в том числе и на территории Самарской области. 

Неделя безопасности дорожного движения на протяжении ряда лет традиционно проводится в начале нового учебного года. Необходимость проведения дополнительных мероприятий, направленных на повышение безопасности детей при участии в дорожном движении, обусловлена статистикой ДТП, - ежегодно в сентябре фиксируются максимальные показатели аварийности с участием детей.

Мероприятия Недели носят, прежде всего, профилактический характер и направлены на различные аспекты повышения безопасности детей на дорогах. Основной целевой аудиторией станет родительская общественность, - для них пройдут различные просветительские и информационные мероприятия.

Сотрудники Госавтоинспекции посетят родительские собрания и акцентируют внимание на таких вопросах, как необходимость обеспечения безопасности детей-пассажиров и применения световозвращающих элементов детьми-пешеходами. Проведут встречи с детьми и родителями в жилых зонах и дворовых территориях, в ходе которых напомнят о необходимости обеспечения безопасности юных участников дорожного движения.

Для обучающихся начальных классов акцент будет сделан на разработку совместно с родителями индивидуальных схем безопасных маршрутов движения по маршруту «дом-школа-дом». Для детей проведут специальные занятия и пешеходные экскурсии на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт
19 сентября 2022  13:18
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт "Кросса нации - 2022"
145
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»
19 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»
178
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
17 сентября 2022  10:26
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
807
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
16 сентября 2022  14:35
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
4659
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
16 сентября 2022  13:19
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
1001
Весь список