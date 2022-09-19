В Самарской области стартовала Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения»

113

Неделя безопасности дорожного движения, главной темой которой станет профилактика ДТП с участием детей и снижение тяжести их последствий, пройдет на территории всей страны с 19 по 23 сентября в том числе и на территории Самарской области.

Неделя безопасности дорожного движения на протяжении ряда лет традиционно проводится в начале нового учебного года. Необходимость проведения дополнительных мероприятий, направленных на повышение безопасности детей при участии в дорожном движении, обусловлена статистикой ДТП, - ежегодно в сентябре фиксируются максимальные показатели аварийности с участием детей.

Мероприятия Недели носят, прежде всего, профилактический характер и направлены на различные аспекты повышения безопасности детей на дорогах. Основной целевой аудиторией станет родительская общественность, - для них пройдут различные просветительские и информационные мероприятия.

Сотрудники Госавтоинспекции посетят родительские собрания и акцентируют внимание на таких вопросах, как необходимость обеспечения безопасности детей-пассажиров и применения световозвращающих элементов детьми-пешеходами. Проведут встречи с детьми и родителями в жилых зонах и дворовых территориях, в ходе которых напомнят о необходимости обеспечения безопасности юных участников дорожного движения.

Для обучающихся начальных классов акцент будет сделан на разработку совместно с родителями индивидуальных схем безопасных маршрутов движения по маршруту «дом-школа-дом». Для детей проведут специальные занятия и пешеходные экскурсии на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ru.freepik.com