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Впервые в Самарской области стартовала обучающая стажировка в сфере гражданской активности и добровольчества. В столицу региона приехали 18 специалистов ресурсных центров, некоммерческих организаций из 15 субъектов страны, чтобы познакомиться с системными проектами, инфраструктурой и особенностями развития добровольчества в губернии, а также деятельностью профильной организации - Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в Самарской области.



Стажировка – это возможность обменяться лучшими идеями, лучшими практиками. Сегодня добровольчество находит поддержку со стороны государства. Большое внимание движению уделяет Президент России Владимир Путин. Активную работу ведет Ассоциация волонтерских центров, объединяющая все организации.



В Самарской губернии по поручению губернатора Дмитрия Азарова с 2018 года работает Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Более 150 тысяч человек принимают участие в волонтерской деятельности.



«Самарская область является одним из флагманов в развитии добровольчества в стране. Такая оценка дана региону федеральным центром. Об этом свидетельствует и наша ежегодная (на протяжении пяти лет) победа в конкурсе «Регион добрых дел», который проводится в рамках национального проекта «Образование» и направлен на то, чтобы показать лучшие региональные практики в сфере добровольчества. Уверен, что в рамках стажировки произойдет обмен опытом: ребята получат определённые знания по развитию добровольчества в нашей губернии и уедут заряженными новыми идеями. И мы сможем познакомиться с новыми интересными решениями и проектами. Безусловно, эта программа помогает обмениваться практиками, что очень важно в развитии добровольческого движения», - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.



В 2022 году Самарская губерния, став победителем конкурса, проводимого Ассоциацией волонтерских центров, впервые принимает участников программы мобильности.



«Ежегодно в начале года на платформе добро.рф проводится конкурс, в котором могут принимать участие любой регион, ресурсный центр, НКО. Для этого необходимо подать заявку, составить обучающую программу и описать свои возможности для того, чтобы принять участников. Экспертным советом мы выбираем лучшие организации», - пояснил главный менеджер проектов программы мобильности Ассоциации волонтерских центров России Денис Шинкаренко.



География участников широка: от Приморского края до Курска. Чтобы приехать на стажировку в областную столицу, кандидатам необходимо было пройти конкурсный отбор.



Для стажеров подготовлена интересная и насыщенная программа с выездами в отдельные волонтерские, благотворительные организации, муниципалитеты, которые являются лидерами по отдельным направлениям добровольчества. Так, например, в Приволжье очень активно развивается «серебряное» добровольчество. Посетят участники и Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д.Середавина, на базе которой буду презентованы три практики в сфере социального волонтерства. Запланирована экскурсия по патриотическому кластеру добровольческих и патриотических организаций Самарской области.



Мастер-классы и сессии в формате «Печа-куча», презентации лучших практик и экскурсии, панельные дискуссии и лекции – все это и многое другое ждет участников стажировки, готовых перенимать опыт самарского региона.



«Я думаю найти новые практики и научиться тем направлениям, которые еще не развиты в моем регионе. Это волонтеры культуры, которые только в этом году стартовали у нас в муниципалитете, волонтеры Победы, которые являются основополагающими в добровольчестве патриотического направления», - поделился руководитель представительства Ресурсного центра по развитию добровольчества в Тульской области Андрей Пронин.



«На протяжении недели мы будем делиться с нашими коллегами опытом региона в сфере добровольчества и поддержки гражданских инициатив. В рамках программы участники познакомятся с системными ключевыми организациями в сфере добровольчества, с практиками Ресурсного центра поддержки добровольчества. Мы покажем им опыт работы с волонтерами наших благотворительных организаций, которые взаимодействуют с самыми разными категориями граждан, начиная от студентов и заканчивая пожилыми людьми, а также опыт проектов, которые уже на протяжении нескольких лет поддерживаются в рамках конкурса «Регион добрых дел»», - рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в Самарской области Юлия Рябева.



Программа обучающей стажировки в Самарской области завершит свою работу 18 сентября.



Обучающая стажировка – это часть Программы мобильности, реализуемой в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Фото: департамент информационной политики СО