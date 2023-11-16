В Самарской области стартовала масштабная антикоррупционная операция

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В Самарской области с 16 по 24 ноября 2023 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений, совершаемых гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления.

Целью мероприятия является привлечение общественности к участию в противодействии коррупционным правонарушениям и преступлениям, а также оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам борьбы с коррупцией.

Областная полиция призывает жителей региона не оставаться равнодушными, занять активную позицию и внести свой вклад в противодействие коррупционным преступлениям.

Сообщить об известных фактах совершения коррупционных правонарушений и преступлений можно круглосуточно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф.

Кроме того, 21 ноября 2023 года с 14-00 час. до 18-00 час. руководством Главного управления МВД России по Самарской области и территориальных органов внутренних дел Самарской области будет осуществлен прием граждан.

По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка.