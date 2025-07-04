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В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль бардовской песни

4 июля 2025 23:12
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Уже сейчас на фестивальной поляне собралось более 12 тысяч человек со всей России.

В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль бардовской песни. Ирина Калягина, министр культуры Самарской области приняла участие в пресс - конференции и посетила площадки фестиваля.

Ирина Евгеньевна отметила, что фестиваль - это место встречи многих поклонников авторской песни, которые приезжают сюда целыми семьями.

«По старой доброй традиции сюда приехали те, кто любит авторскую песню. Я рада, что на фестивале так много молодых людей. Смена поколений любителей бардовской песни придаёт фестивалю особый колорит. Молодёжь, вдохновляясь творчеством опытных бардов, вносит свежие идеи и новую энергетику. Этот обмен опытом между разными поколениями создаёт неповторимую атмосферу, где устанавливаются дружеские связи и укрепляются традиции. В этом году правительством предприняты специальные меры безопасности, чтобы прибывания на поляне было комфортным и безопасным».

Уже сейчас на фестивальной поляне собралось более 12 тысяч человек со всей России. Впереди ещё два фестивальных дня, наполненных встречами друзей, душевной и творческой атмосферой.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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