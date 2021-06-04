В Самарской области стартовал третий этап проекта «Поехали!»

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В Самарской области стартовал третий этап проекта для представителей средств массовой информации и блогеров «Поехали! Летний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке Правительства Самарской области. Участники первого пресс-тура посетили Шигонский муниципальный район Самарской области.

Путешествие началось с творческой мастерской «Маринино подворье», расположенной в селе Кузькино. Руководитель площадки Марина Остроушко рассказала участникам пресс-тура о крестьянском быте и традициях, поделилась своим опытом сохранения и распространения тех народных ремесел, которыми занимается сама и презентовала возможности своей туристической площадки. Обычно в мастерскую привозят группы детей со всей области и даже соседних регионов на несколько дней, чтобы изучить народную культуру и обучиться приготовлению пищи в настоящей печи, колке дров, пошиву русско-народных и национальных костюмов, игре на музыкальных инструментах. Сюда могут приехать и обычные туристы, как группами, так и самостоятельно.

Следующей точкой маршрута стала мастерская керамики «ЛодкаМазая», где мастер Александр Зайцев поделился опытом по изготовлению керамических изделий и наглядно показал, как создать собственными руками горшок из глины. Уникальная туристическая площадка открыта для туристов с возможностью размещения в доме, либо прямо на участке с палатками, и обучением гончарному делу.

Далее участники пресс-тура посетили загородный комплекс «Орбита», расположенный в сосновом бору на берегу Волги. Здесь можно разместиться в отдельных коттеджах и в гостиничных номерах. На территории расположены бассейны, спортивные площадки и ресторан.

Кульминацией мероприятия стало восхождение на знаменитую гору Светелка (Караульный бугор) в сопровождении проводника Владимира Ковальца. Гора Светелка известна как «место силы»: поднявшись на самую высокую точку горы, можно осуществить всевозможные обряды и загадать желания на удачу, деньги, любовь и здоровье. Захватывающие дух виды, чистейший воздух: сверху обзор открывается на поля и перелески с одной стороны, на село Усолье и волжские просторы – с другой. Сюда в первую очередь надо ехать тем, кто умеет восхищаться красотами природы и стремится к самосовершенствованию. Еще гору называли Караульный бугор, это название гора получила, потому что на ее вершине стоял шалаш, а рядом с ним был установлен котел с дегтем. Если наблюдатель видел движущихся в эти края кочевников, он поджигал деготь, тем самым предупреждая жителей близ лежащих мест.