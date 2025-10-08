Я нашел ошибку
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
В Самарской области стартовал первый Всероссийский агродиктант

8 октября 2025 12:15
138
В Самарской области стартовал первый Всероссийский агродиктант

Сегодня по всей России, включая Самарскую область, стартовал масштабный просветительский проект — первый Всероссийский агродиктант.

Акция, которая продлится до 12 октября, призваннаяповысить интерес граждан к сельскому хозяйству, аграрным профессиям и жизни на селе.

Мероприятие проходит в рамках федерального партийного проекта «Российское село» партии «Единая Россия». Проект получил широкую поддержку на федеральном уровне от Министерства сельского хозяйства, Министерства науки и высшего образования, Госдумы, Россельхозбанка и других ключевых ведомств и организаций.

Самарская область активно включилась в проведение диктанта. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 152 площадки для его написания. Среди них — почтовые отделения, дома культуры, школы, ссузы, библиотеки, молодежные организации и администрации городских округов и муниципальных районов.

Одной из главных и самых необычных площадок стала животноводческая ферма «Радна» в селе Беловка Богатовского района — самый крупный и высокотехнологичный молочный комплекс региона. Именно здесь, в атмосфере современного агропредприятия, сегодня одними из первых участники смогут проверить свои знания об агропромышленном комплексе России.

Всего в очном формате проверить свои знания об АПК планируют более 3000 жителей области, еще 1000 человек присоединятся к акции онлайн на официальном сайте агродиктант.рф.

"Самарская область демонстрирует особый подход к проведению Агродиктанта, организовав площадки прямо на ведущих агропредприятиях. Это наглядно доказывает, что современное село — это территория высоких технологий и инноваций. Такие инициативы крайне важны для профориентации нашей молодежи и укрепления кадрового потенциала аграрной отрасли региона. Кроме того, проведение подобных мероприятий способствует повышению престижа сельскохозяйственных профессий и жизни в сельской местности", - прокомментировала Марина Геннадьевна Сидухина, сенатор РФ.

Теги: Единая Россия

