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В Самарской области стартовал Областной проект «Серебро» в Село!», поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. Проект является системным продолжением Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд», реализованного в 2022 году СРМОО «Центр социальных проектов», и направлен на популяризацию этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Самарской области среди граждан старшего возраста, а также углубление темы многонациональной культурной идентичности.

Участниками являются граждане старшего возраста 50+ и волонтеры «серебряного» возраста Самарской области, в том числе представители различных национальностей, проживающих на территории региона.

В августе участники проекта «Серебро» в Село!» представили творческие номера в День хороводов мира на территории этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». «Серебряные» волонтеры выступили с русскими частушками, чувашской песней и песней «У прясла», исполнили танец «Русские узоры», прочитали стихотворение «Русь». Волонтеры старшего возраста помогали в организации праздника и мастер-классов в немецком и чувашском подворьях.

В рамках реализации Областного проекта «Серебро» в Село!» запланированы образовательные мероприятия по тематике национальных традиций, поездки мобильных агитбригад «Серебро в село» в села муниципальных образований Самарской губернии. Организаторы проекта поддержат мини-грантами 5 лучших социально-значимых инициатив по популяризации этнокультурного многообразия, которые будут реализованы «серебряными» добровольцами. Кроме того, состоятся прямые эфиры, онлайн-марафоны, брейн-ринги и мастер-классы.