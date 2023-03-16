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В Самарской области стартовал областной фестиваль студенческого творчества «Самарская студенческая весна 2023».

В этом году в областной Студвесне примут участие рекордное количество образовательных организаций высшего образования региона. Студенты 15 вузов губернии представят свои таланты на суд жюри.

Впервые со своими концертными программами выступят обучающиеся Поволжской академии Святителя Алексия и Новокуйбышевского филиала Самарского государственного технического университета, который откроет череду вузовских концертов и первым покажет свои творческие номера уже 31 марта 2023 года.

Всего в этом весеннем сезоне зрителей и участников фестиваля ожидает 16 концертных программ и конкурсные дни. Среди нововведений – расширение перечня конкурсных направлений и номинаций. Студенты Самарской области смогут продемонстрировать свои таланты в 7 направлениях: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Видео», «Медиа», а также направление «Арт», которое будет проведено впервые. В этом направлении студенты региона смогут посоревноваться в таких номинациях, как «Стрит-арт», «Графический дизайн», «Брендинг (фирменный стиль)», «Иллюстрация», «Моушн-дизайн», «Кастомизация».

Изменения коснулись и уже привычных направлений. Так, новые номинации - «Диджеинг и Электронная музыка», где участникам необходимо будет подготовить музыкальный сет в формате mash-up продолжительностью до 12 минут и исполнить его на конкурсном дне в формате диджей-батла, и «ВИА» дополнили музыкальное направление. Студентам–участникам направления «Медиа» в рамках новой номинации «SMM и продвижение в социальных сетях» необходимо будет защитить свой проект на предложенную тему. А в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» жюри будут оценивать не только вокальное мастерство, но и инструментальное сопровождение.

Финалом Студвесны станет гала-концерт, в программу которого войдут самые яркие творческие номера, отобранные жюри по результатам концертов вузов и конкурсных дней.

По итогам лучшие из лучших войдут в состав Самарской делегации и отправятся в Пермь представлять регион на ХХХI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования.

Напомним, почти год назад Самарская область – историческая родина Российской студенческой весны принимала юбилейный фестиваль, который стал рекордным по своим масштабам и уникальным по формату проведения. Поддержку в проведении значимого события оказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, что позволило провести студвесну на самом высоком уровне, сделать фестиваль всенародным. Впервые фестиваль объединил почти 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также делегации из дружественных стран, в том числе ДНР и ЛНР. Самара стала молодёжной столицей России. Добрая, позитивная энергия, атмосфера творчества зарядила не только регион, но и всю страну.

Шесть дней Студвесны выдались очень жаркими, яркими, насыщенными и интересными, а сам фестиваль получился грандиозным – это и конкурсные площадки, и огромное количество мероприятий, и, конечно же, церемонии открытия и закрытия.

Высокий уровень подготовки показала и самарская делегация. Благодаря упорному труду ребят, Самарская область впервые за всю историю фестиваля стала обладателем Гран-при в самом престижном, ключевом направлении – «Региональная программа», а в общекомандном зачете, в котором принимали участие все регионы РФ, а также ЛНР и ДНР, наш регион занял почетное второе место.

В Самарской области студенческая весна существует с 1952 года. Идея реализации проекта «Российская студенческая весна» появилась на территории Самарского региона в 1992 году, а с 1993 года данный проект был поддержан Российским Союзом Молодежи и наделен статусом всероссийского Фестиваля. В 2019 году мероприятия Программы вошли в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Областной фестиваль студенческого творчества «Самарская студенческая весна» является региональным этапом национального финала Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», учредителем которой выступает общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».