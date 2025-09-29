В Самарской области стартовал новый сезон КВН

137

Школа будущих чемпионов - так называют это движение.

В столице губернии стартовал новый сезон детского КВН (12+) региона. Мегапроект для самых маленьких шутников запущен в преддверии 65-летия движения.

На фестиваль (12+) подали заявки более 35 коллективов из Самарской области и соседних регионов, после редакторских просмотров 30 из них получили право показать свое приветствие в пяти блоках.

В мероприятии приняли участие как уже опытные команды, так и новички. Зал поддерживал всех бурными овациями. Шутили про школьную и семейную жизнь, хлестко иронизировали над коммунальными проблемами. В рамках открытия движение "Самарский КВН" и региональное отделение "Движения Первых" (12+) подписали соглашение о сотрудничестве.

Победителем фестиваля стала команда New people из 68-й школы Самары, открытием признали команду "Дети" из поселка Суходол Сергиевского района, а лучшую шутку придумала "Сборная Китовки" из Ульяновской области, пишет Сова.