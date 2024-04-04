В Самарской области стартовал набор волонтеров для организации мероприятий, посвященных 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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В этом году масштабные мероприятия Дня Победы вновь сопроводят представители движения «Волонтёры Победы». Добровольцы станут соорганизаторами ключевых мероприятий 9 мая, которые пройдут по всей стране: волонтерское сопровождение Парадов Победы, акция «Георгиевская лента», Международный субботник, проект «Сад памяти», День освобождения Севастополя, День памяти жертв геноцида народов СССР.



В Самарской области 3500 волонтёров помогут в организации Дня Победы в 2024 году.



Присоединиться к волонтёрскому корпусу 79-летия Победы может любой желающий.



«Мы ждём добровольцев, которые хотят внести свой вклад в сохранение исторической памяти, защитить нашу историю. Это шанс успеть сказать «спасибо» лично ветеранам Великой Отечественной войны и прикоснуться к истории Великой Победы», – отметил исполнительный директор СамРО ВОД «Волонтёры Победы», член Общественной палаты Самарской области Сергей Андриянов.



Чтобы стать волонтёром мероприятий в честь Дня Победы необходимо подать заявку на официальном сайте Движения, выполнив простые шаги:



● зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф;

● пройти обучение, направленное на освоение исторического минимума по основным событиям Великой Отечественной войны;

● выбрать в личном кабинете мероприятие: волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/25172

● ознакомиться с условиями участия;

● подать заявку на мероприятие.



Заявки принимаются до 19 апреля 2024 года.