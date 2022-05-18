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В Самарской области станут больше готовить инженеров, айтишников и медиков

18 мая 2022 14:15
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Абитуриенты еще только готовятся поступать в вузы, а правительство РФ уже распределило бюджетные места на 2023/2024 учебный год.

Абитуриенты еще только готовятся поступать в вузы, а правительство РФ уже распределило бюджетные места на 2023/2024 учебный год. Хорошие новости для поступающих в вузы Самарской области: приоритет при распределении бюджетных мест у региональных вузов — 73% от общего числа. Особое внимание уделяется инженерным и техническим специальностям, IT и медицине.

Учитывая курс на импортозамещение в стране, правительство принимает меры, чтобы технологичные производства и ключевые отрасли не испытывали кадрового голода, и обучение востребованных высококвалифицированных специалистов в разных регионах России – часть этого долгосрочного проекта.

«Всего в 2023/2024 учебном году бесплатное обучение смогут начать свыше 590 тысяч студентов. Наибольшее количество предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тыс. мест. На втором месте — педагогические науки. На них выделено более 75 тыс. мест. Также в топ-3 вошли общественные и медицинские направления. По ним между вузами распределено более 68 тыс. и 53 тыс. бюджетных мест соответственно. Упор делается на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России», — сказал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Правительство планамерно наращивает число бюджетных мест в сфере инженерии и электроники. Напомним, что в 2022/2023 учебном году в российских вузах предусмотрено почти 24,5 тыс. бюджетных мест по направлениям в сфере электроники. За последние два года их количество увеличилось почти на 2 тыс.!

Особое внимание руководство страны уделяет подготовке кадров для одной из самых бурно развивающихся отраслей – цифровой экономики. Чтобы обеспечивать такие темпы роста, нужны специалисты, поэтому на 2023/2024 учебный год вузам выделено 160 361 бюджетное место. Из них 112 993 — отдано регионам.

Как рассказали в Самарском университете им. Королёва, уже в этом году вуз более чем на 15% увеличит бюджетный прием абитуриентов на IT-специальности и откроет 5 новых образовательных программ по направлениям искусственного интеллекта.

«Спрос на IT-специальности продолжает расти, этому направлению образования придается сейчас практически стратегическое значение, и Самарский университет им. Королёва в ходе предстоящей приемной кампании-2022 запустит для бакалавров и магистров пять образовательных программ в сфере искусственного интеллекта»,  – рассказал исполнительный директор Института информатики и технической кибернетики Самарского университета им. Королёва Александр Куприянов.

Как отметил Александр Куприянов, соответствующий образовательный модуль был разработан министерством науки и высшего образования России. Самарский университет открывает такие направления обучения в числе первых в стране, дополняя их с учетом своей специфики в области IT и двигателестроения.

«Общее количество бюджетных мест по IT-специальностям для поступающих на бакалавриат и магистратуру увеличится в университете в этом году до 894, что более чем на 15% превышает показатель прошлого года. Всего же в ходе приемной кампании-2022 в университете запланировано 3229 бюджетных мест по всем направлениям образования, поэтому можно сказать, что IT-специальностям будет отдана почти треть всех бюджетных мест», – сообщил исполнительный директор Института информатики и технической кибернетики Самарского университета.

В числе пяти новых программ обучения - две программы бакалавриата «Искусственный интеллект и компьютерные науки», «Прикладная математика и программирование» и три программы магистратуры – «Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении», «Науки о данных» и «Системы искусственного интеллекта». Обучающиеся освоят наиболее популярные языки программирования, научатся проектировать системы искусственного интеллекта и компьютерного зрения, обрабатывать сверхбольшие объемы данных и создавать цифровые модели различных процессов.

«Уже после второго курса все студенты начинают самостоятельную исследовательскую работу или принимают участие в практико-ориентированных проектах партнеров Самарского университета - Института систем обработки изображений РАН, ПАО «Сбербанк», компании Huawei», – подчеркнул Александр Куприянов.

Стоит отметить, что крупнейший технополис Поволжья – СамГТУ получит на 2023/24 учебный год по укрупнённым группам направлений подготовки бакалавриата – 1809 бюджетных мест, по образовательным программам специалитета – 236, по магистратуре - 539 мест.

Предпринимаемые правительством шаги не только делают высшее образование в России более доступным, но также и более современным: появляются новые направления подготовки, и более прикладным: так на инженерных специальностях в качестве диплома студенты могут участвовать в реальных проектах. Кроме того, практика на предприятиях часто перетекает в дальнейшее трудоустройство.

 

Фото:   pixabay

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