В Самарской области становится меньше жителей

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Данными поделились в Самарастате.

«В январе-июне 2023 года естественная убыль населения наблюдалась во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области за исключением муниципального района Волжский, в том числе пгт Рощинский, пгт Смышляевка и пгт Стройкерамика», — отметили специалисты аналитического ведомства.

Естественная убыль населения — устойчивый и долговременный фактор сокращения населения, заявили в Самарастате. Рождаемость падает. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число появившихся на свет самарцев сократилось на 2,7%. В 2023 году родилось 11 778 малышей, тогда как годом ранее цифра была больше: 12 107 человек, пишет ГТРК Самара.

«Число умерших сократилось на 9,9%, превысив число родившихся на 81,5% (в январе-июне 2022 года — в 2,0 раза)», — добавили в Самарастате.

Так, в 2022 году за период с января по июнь умерло 23 712 человек. А в 2023 году скончалось 21 376 жителей Самарской области. В их числе, к сожалению, и младенцы.

Влияет на сокращение численности коренного населения и миграция. Как ранее сообщали в Самарастате, чаще всего самарцы уезжают в другие регионы, реже — за границу.