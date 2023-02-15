В Самарской области стало меньше жителей

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Стали известны новые демографические данные по региону. Количество умерших и родившихся в Самарской области с января по ноябрь 2022 года озвучили в Самарастате.

— За 11 месяцев прошлого года в губернии родилось 22 тысячи 908 детей, а умерло в 1,8 раза больше — 40 тысяч 999 человек. Для сравнения, за тот же период 2021 года в Самарской области появилось на свет 25 тысяч 213 младенцев, а умерло 52 тысячи 966 жителей региона, — подчеркнули в Самарастате.

По их словам, причиной стала естественная убыль населения.

— В январе — ноябре 2022 года естественная убыль населения наблюдалась во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области за исключением муниципального района Волжский (в том числе поселки Рощинский, Смышляевка и Стройкерамика), — заявили в ведомстве.

Значительное увеличение показателей смертности в Самарской области началось еще в 2020 году. Тогда одной из основных причин гибели людей были заболевания сердечно-сосудистой системы. Министр здравоохранения региона Армен Бенян говорил, что это связано и с коронавирусом. По его словам, вирус влияет на свертываемость крови и провоцирует ее сгущение. В результате это и приводит к гибели пациента.

А вот глава регионального правительства Виктор Кудряшов не исключал, что сыграл роль и перевод больниц в режим работы COVID-госпиталей. Судя по его словам, помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями оказывали не в полном объеме, пишет 63.ру.