В Самарской области стал доступен экстерриториальный прием документов на недвижимость в воссоединенных регионах

Теперь оформить объекты недвижимости, расположенные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях станет еще доступнее. Подать документы на недвижимость в данных субъектах можно теперь и в 63-м регионе, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

«Экстерриториальный принцип приема документов помогает получать услуги Росреестра в любом регионе страны, не выезжая за пределы своего города, - отмечает руководитель самарского Росреестра Вадим Маликов. - Это значительно экономит время и средства граждан. Данная услуга для регистрации недвижимости в воссоединенных регионах по экстерриториальному принципу уже пользуется популярностью в Самарской области».

Подать документы на недвижимость, находящуюся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях заявитель может в офисах МФЦ Самарской области по адресам:

г.Самара, улица Молодогвардейская, 211

г.Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а

г.Тольятти, улица Юбилейная, 4

г.Отрадный, улица Ленинградская, 26

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области