В Самарской области спрос на специалистов с ИИ-навыками вырос в 2 раза за 9 месяцев

Навыков владения искусственным интеллектом в Самарской области сегодня ожидают не только от представителей творческих профессий, но от аналитиков и менеджеров по персоналу, выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В Самарской области за 9 месяцев было опубликовано порядка 640 вакансий, где работодатели указывали требования или пожелания по владению ИИ-навыками. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Чаще всего, умение владеть нейросетями компании ожидают от дизайнеров, художников – 8% вакансий, финансовых и инвестиционных аналитиков – 7%, администраторов – 6%.

Кроме того, ИИ-навыки все больше внедряются в сферу управления персоналом. Не просто цифровых навыков, но и активное пользование нейросетями ждут от специалистов HR-сферы. Чаще всего, такие требования к потенциальным кандидатам встречаются в компаниях из финансового сектора, HoReCa, ИТ-отрасли.

«Автоматизация становится необходимым условием устойчивости HR-функции: она помогает компенсировать нехватку людей и выстраивать системные, предсказуемые и управляемые процессы – в том числе с применением технологий искусственного интеллекта», – комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

HeadHunter планирует запуск собственного ассистента на базе искусственного интеллекта для автоматизации рекрутинга. Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Сергиенков на конференции HeadConf, впервые прошедшей в Москве и собравшей ключевых игроков HR- и технологического рынков.