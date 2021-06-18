В Самарской области специалисты аппарата УПЧ провели целевой прием по социальным вопросам

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Сразу в трех городах региона – Самаре, Тольятти и Сызрани – сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области 17 июня 2021 года провели целевой прием граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки и пенсионного обеспечения. Прием прошел в очном формате, с соблюдением социального дистанцирования и с обязательным использованием средств индивидуальной защиты для участников мероприятия.

Предварительно граждане озвучили проблемные вопросы по телефону, правозащитники совместно с компетентными органами власти проработали темы, чтобы в день приема люди смогли получить необходимую помощь.

В ходе приема обратились свыше 30 жителей региона, в Самаре - 14 человек. Вопросы касались помощи в решении ситуаций, связанных с компенсацией расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, начислением ежемесячных денежных выплат, выплат и пособий на детей, оказанием социальной помощи, предоставлением социальных услуг, а также пенсионного обеспечения, предоставления технических средств реабилитации, путевок на санаторно-курортное лечение.

По каждому вопросу даны разъяснения, по некоторым, благодаря организации оперативного взаимодействия, сразу приняты меры, направленные на устранением выявленных в ходе приема нарушений.

Так, обратившейся по вопросу недополучения полагающихся ей технических средств реабилитации жительнице Самары специалисты помогли выяснить причину задержки. Таким образом, непосредственно в ходе целевого приема было выдано направление на получение ТСР, по которому в любое удобное она сможет его забрать.

Другой гражданин обратился по вопросу пенсионного обеспечения. По его мнению, в документах о трудовом стаже отсутствует часть сведений о заработной плате. Специалистами ПФР были изучены представленные материалы, по результатам чего ему будет оказано содействие в истребовании недостающих архивных документов по заработной плате для перерасчета пенсии.

Пенсионерка обратилась по вопросу предоставления компенсации за услуги ТКО. В течении двух лет ей не предоставлялись квитанции, из-за чего образовался долг. В связи с наличием долга даже при оплате текущих платежей ей не могла быть предоставлена компенсация. Ситуацию взяли на контроль работники соцслужбы. Будет оказано содействие в заключении соглашения о погашении задолженности, что станет основанием для назначения компенсации.

Женщина, проживающая не по адресу регистрации, попросила помочь разрешить вопрос получения компенсации расходов по ЖКУ по месту фактического проживания. Ей были даны рекомендации оформить временную регистрацию по месту проживания и сообщить об этом в территориальный орган социальной защиты для назначения компенсации.

Все обращения будут находиться на контроле Уполномоченного по правам человека до их полного разрешения.