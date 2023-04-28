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Официальная страница какой-то организации будь то больница, школа, администрация или музей не ограничивается функциями информационного стенда. Она обретает ценность, только когда обращена к конкретным людям, их потребностям и интересам, когда за ней стоят люди, которые хорошо понимают, к кому они обращаются и зачем это делают. И опыт самых успешных госпабликов нашего региона – наглядное тому подтверждение.

Самарская область несколько лет назад стала пилотным регионом, где ведомства и организации пришли на удобные для людей площадки – в социальные сети. Тогда это не было требованием закона, как сейчас, но это было вызовом времени. Для продуктивной и эффективной работы нужно было переходить на те площадки, которые требовали, в том числе, и большей личной вовлеченности.

Сегодня органы власти и подведомственные учреждения обязаны вести страницы (паблики) в популярных соцсетях. Так в Самарской области создано более 2 727 страниц госучреждений во ВКонтакте. За каждой успешной страницей стоит конкретный человек со своим подходом и мировоззрением. Мы расскажем о двух людях, чьи паблики вызывают живой отклик, интерес и доверие у пользователей. Сферы совершенно разные – это здравоохранение и культура.

Алена Гарина – начальник отдела по связям с общественностью ГБУЗ СОКОД. Она пришла работать в онкоцентр в 17 лет, сразу после школы. Пришлось даже колледж закончить экстерном, чтобы трудоустроиться в регистратуру.

«Там я увидела очень светлого мальчика. Ему было 18 лет. Когда у него появились первые симптомы заболевания на это не обратили должного внимания. Он был добрым, всегда помогал. Когда его не стало, мы ездили с ним прощаться всем онкоцентром. Более светлого человека мы не встречали. И тогда я поняла, чем я хочу заниматься. Я хочу, чтобы люди были более осведомленными о симптомах заболевания, чтобы было меньше мифов, чтобы они меньше боялись болезни и понимали, что лечение сейчас вполне успешно. Это я вкладываю в свою работу», – поделилась своим личным опытом Алена Гарина.

Официальная страница Самарского онкоцентра появилась 10 лет назад, в 2013-м. Алена спустя несколько лет, следуя за своим порывом помогать людям, доносить до них важную информацию перешла в отдел пиар и после возглавила его. Обычно критериями успешности считаются цифры, например, количество подписчиков. Однако Алена пояснила, что для онкоцентра этот показатель не является ключевым. Учреждению важно не количество, а качество подписчиков – то есть являются ли они целевой аудиторией и получают ли ответы на интересующие их вопросы.

«У нас на сегодня 5 500 подписчиков в ВК. Это не слишком большая цифра для областного онкоцентра, но надо понимать специфику этого лечебного учреждения. Одно дело быть подписанным на паблик по донорству или материнству, это приятно и даже почетно, и совсем другое – по онкологии. Более того, те люди, которые подписываются на наш паблик, после успешного лечения отписываются – и это нормально. Люди активно пишут комментарии, но не подписываются – и это тоже нормально. Многие задают вопросы в личной переписке с администратором», – рассказала Алена.

Она отметила, что в онкоцентре ведется тщательный анализ и статистика используемых в паблике форматов. Поняв, что большой популярностью пользуются прямые эфиры, стали активно их запускать. Самый лучший отклик по статистике показали эфиры с психологами и заведующими отделениями. Нравятся пользователям и эфиры с узкими специалистами. Алена Гарина подчеркнула, что работа в соцсетях творческая: там идет постоянный поиск и запуск новых проектов и новых форматов. Так из недавних новинок – стримы с рабочего места специалиста. Например, многие люди боятся колоноскопии, для таких людей врач онкоцентра провел стрим со своего рабочего места и в режиме онлайн рассказал о процедуре, как она проводится, как к ней подготовиться.

«Моя главная цель как специалиста – помочь людям понять, что нужно любить себя, заботиться о себе и не опускать рук, если что-то произошло, а действовать без страха», – заключила Алена Гарина.

Своим опыт ведения официального паблика также поделился также SMM-редактор музея им. Алабина Николай Чеботарев. Когда он пришел на эту должность в 2021 году, станица в ВК существовала уже более 10 лет. На тот момент не было одного специалиста, который бы целиком и полностью отвечал за соцсети, поэтому подача информации была рваной, не было единого стиля.

Николай решил сосредоточиться не только на событийно-новостном формате, но также использовать разные способы, чтобы привлечь интерес к самому музею. Была задача максимально расширить аудиторию госпаблика музея.

О том, что успех пришел, Николай понял не только потому, что у музея появились друзья – активные подписчики, которые хвалили, комментировали и лайкали, но в большей степени потому, что появились хейтеры – люди, которые высказывают только негативную точку зрения, далеко не всегда обоснованную. «Это показатель того, что страница стала интересной», – уверен Николай Чеботарев, – «Кроме того, это обратная связь, и иногда люди указывали на недостатки системы, благодаря чему мы их замечали и немедленно устраняли».

Конечно, одного единого стиля недостаточно, чтобы люди заинтересовались группой и захотели на нее подписаться. Нужны какие-то свои «фишки». Пробуя разные форматы, Николая понял, что наиболее эффективно задействовать существующие в регионе субкультуры, выбирать темы близкие им. Так, например, в Самарской области активное сообщество любителей фольклора. Соответственно, когда было решено организовать выставку старинных музыкальных инструментов, а потом и выставку костюмов малых народов, освещение этих событий в паблике помогло привлечь заинтересованную и благодарную аудиторию, которая потом с удовольствием комментировала и делилась этим событием в соцсети. В результате большая часть людей с интересом открыла для себя музей им. Алабина в целом. По такому же принципу прекрасно сработало мероприятие, посвященное историческому фехтованию.

В своей работе Николай никогда не останавливается на одном успешном подходе. Старается внедрять больше новых проектов – это могут быть и исторические фотографии из архива музея, выложенные с аннотацией и брендированием музея на его сайте, и трансляции с подготовки выставки к открытию, когда на видео зрители видят объекты напрямую, а не через стекло, и видеорепортажи процесса реставрации.

«Я пришел на работу в музей, потому что я люблю музеи с детства. В них меня водили мои родители, и эта любовь осталась во мне навсегда. По моим наблюдениям, все сотрудники музея – это те дети, которых когда-то водили по музеям их родители, и все они без исключения их любят. Поэтому цель моей работы – вызвать у людей интерес к таким местам и желание привести туда своих детей», – рассказал Николай Чеботарев.

За 2 года работы администратором Николай привлек на страницу музея им. Алабина в ВК около 1500 - 2000 человек, сейчас в группе свыше 11,5 тыс. подписчиков.

Это яркие примеры работы в госпабликах, но, конечно, не все учреждения и ведомства ведут свои госпаблики так давно и успешно. Многие завели страницы совсем недавно, после принятия соответствующего закона в июле прошлого года. Помочь, в первую очередь новичкам, а также развивать компетенции профессионалов призван ЦУР Самарской области. В 2022 году специалисты Центра управления регионом провели 36 обучающих мероприятий администраторов госпабликов ВКонтакте. Сотрудники госучреждений регулярно обучаются правилам создания и оформления публикаций, коммуникации с пользователями, медиапланированию.

«Та работа, которую мы выполняем, нацелена не на достижение «целевых показателей» в отчетах, а на то, чтобы специалисты, которые ведут госпаблики, получили новый, но очень эффективный рабочий инструмент. Благодаря нему администраторы смогут выстроить нормальную человеческую коммуникацию с подписчиками. Проводя обучение, мы видим живой интерес и отклик у специалистов, их желание вникнуть, получить знания, чтобы быть полезными людям в своей нише. И это радует», – отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

Исходя из вышесказанного, напрашивается очевидный вывод: не имеет значение специфика и специализация учреждения. Полезными, яркими, а для кого-то и любимыми становятся те страницы в социальных сетях, которые ведут специалисты, не только увлеченные своим делом, но и понимающие, что они делают это для людей.

На фото Николай Чеботарёв