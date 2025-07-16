Я нашел ошибку
Главные новости:
Госдума одобрила повышение ряда пошлин для автовладельцев
Госдума одобрила повышение ряда пошлин для автовладельцев
В России изменятся правила поступления на госслужбу с 2026 года
В России изменятся правила поступления на госслужбу с 2026 года
Вода в Волге в Самарской области стала прохладней
Вода в Волге в Самарской области стала прохладней
Тольяттинца обманул мошенник, который представился сотрудником компании телефонной связи
Тольяттинца на 3 млн обманул мошенник, который представился сотрудником компании телефонной связи
Участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России х Вкусная Казань» помогает развивать экспорт региона
Участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России х Вкусная Казань» помогает развивать экспорт региона
Электроснабжение будет приостановлено в ряде домов поселка Толевый
Электроснабжение будет приостановлено в ряде домов поселка Толевый
Полицейские изъяли из квартиры 19-летней девушки в Чапаевске более 260 г криминальной «соли»
Полицейские изъяли из квартиры 19-летней девушки в Чапаевске более 260 г криминальной «соли»
В Самарской области создали карту бесплатных точек доступа к интернету
В Самарской области создали карту бесплатных точек доступа к интернету
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
-0.41
EUR 91.15
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области создали карту бесплатных точек доступа к интернету

16 июля 2025 10:59
118
В Самарской области создали карту бесплатных точек доступа к интернету

Карта точек бесплатного Wi-Fi создана в Самарской области, она размещена на сайте регионального Министерства цифрового развития и связи. Об этом сообщил председатель правительства региона Михаил Смирнов.

"В Самаре компаниями-провайдерами уже развернуты публичные сети Wi-Fi, обеспечивающие бесплатный интернет. С адресами соответствующих точек доступа, работа которых системно налаживается, можно ознакомиться на сайте Минцифры области", - написал он в своем Telegram-канале.

Смирнов подчеркнул, что точки доступа к интернету создают для минимизации дискомфорта жителей из-за возникающих временных ограничений в работе мобильного интернета. Он напомнил, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности граждан и защиты объектов инфраструктуры региона.

Согласно карте публичных точек доступа к интернету, бесплатный Wi-Fi доступен в городах Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, а также в нескольких населенных пунктов Волжского района области, пишет ТАСС.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень
16 июля 2025  09:16
16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень
126
Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области
15 июля 2025  21:02
Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области
754
Экс-глава самарского МЧС Олег Бойко не отрицает факт взяток
15 июля 2025  20:19
Экс-глава самарского МЧС Олег Бойко не отрицает факт взяток
319
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
15 июля 2025  18:30
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
462
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
15 июля 2025  18:12
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
464
Весь список