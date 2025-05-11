В Самарской области создадут зоны охраны охотничьих ресурсов

В Самарской области нашли способ, как сохранить численность диких животных, обитающих в регионе.
«Необходимо создать на территории общедоступных охотничьих угодий Самарской области зоны охраны охотничьих ресурсов (ЗООР)», — говорится в приказе регионального комитета охоты и рыболовства, опубликованном на сайте областного правительства.
Согласно документы, ЗООР собираются обозначить в следующих районах:
Создания этих особых зон авторы документа объяснили необходимостью «сохрания и увеличение численности охотничьих ресурсов». Границы ЗООР должны быть обозначены на местности специальными информационными знаками, пишет 63.ру.