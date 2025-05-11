В Самарской области создадут зоны охраны охотничьих ресурсов

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В Самарской области нашли способ, как сохранить численность диких животных, обитающих в регионе.

«Необходимо создать на территории общедоступных охотничьих угодий Самарской области зоны охраны охотничьих ресурсов (ЗООР)», — говорится в приказе регионального комитета охоты и рыболовства, опубликованном на сайте областного правительства.

Согласно документы, ЗООР собираются обозначить в следующих районах:

Большеглущицкий — на территории около 8 600 га;

Большечерниговский — около 21 000 га;

Елховский — 1219 га;

Исаклинский — 1830 га;

Камышлинский — 1510 га;

Кинельский — 4200 га;

Клявлинский — 1660 га;

Хворостянский — 6526 га.

Создания этих особых зон авторы документа объяснили необходимостью «сохрания и увеличение численности охотничьих ресурсов». Границы ЗООР должны быть обозначены на местности специальными информационными знаками, пишет 63.ру.