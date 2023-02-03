В Самарской области сотрудники полиции провели профилактические мероприятия со школьниками

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Ребятам напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и безопасности на дороге.

В рамках профилактического мероприятия «Детская безопасность за спиной родителей» сотрудники ОМВД России по Пестравскому району встретились с учащимися начальных классов. Инспекторы объяснили ребятам, как наиболее безопасно переходить проезжую часть, какие опасности могут подстерегать на дороге, и рекомендовали быть особенно внимательными в снежную погоду. Учащиеся вместе с полицейским разобрали различные дорожные ловушки, которые могут подстерегать детей в пути, а также узнали, почему нельзя неожиданно выбегать на проезжую часть, что может произойти, если быть не пристегнутым ремнем безопасности.

А сотрудники ОМВД России по г. Жигулевску, встретившись с первоклассниками, акцентировали внимание школьников на обязательном ношении световозвращающих элементов. Полицейские рассказали детям о необходимости применения на верхней одежде и рюкзаках школьников световозвращающих элементов, которые отражаются в свете фар автомобиля и позволяют водителю увидеть пешеходов в темное время суток и условиях неблагоприятной погоды. Мальчишки и девчонки активно участвовали в беседе, задавали интересующие их вопросы и решали дорожные задачи.

Сотрудники ОМВД России по Приволжскому району провели урок безопасности для учащихся начальных классов, в рамках которого рассказали об основных правилах при движении по дорогам в зимний период. Инспекторы объяснили ребятам, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, возрастает и вероятность заноса машины, поэтому ребенку, переходя дорогу, необходимо сначала оценить обстановку. Также полицейские обратили внимание школьников на недопустимость использования наушников и мобильного телефона при переходе дороги.

Сотрудники МО МВД России «Клявлинский» в игровой форме рассказали ученикам начальных классов, как правильно переходить дорогу, объяснили значения различных дорожных знаков, а затем ребята вместе с полицейскими вспомнили, где они встречаются по пути в школу.