В Самарской области сотрудники полиции провели профилактические мероприятия с детьми и подростками

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Ребятам рассказали об ответственности за правонарушения и призвали соблюдать правила дорожного движения.

В рамках профилактики правонарушений среди подростков сотрудники ОМВД России по Сергиевскому району встретились с учащимися средних классов. Инспектор по делам несовершеннолетних территориального ОВД капитан полиции Жанна Саунина рассказала ребятам об их правах и обязанностях, а также о видах ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Подростков предупредили о недопустимости участия в публичных несанкционированных массовых мероприятиях. Отдельной темой для обсуждения стал комендантский час. Инспектор ПДН напомнила юношам и девушкам, что на территории Самарской области действует закон, который ограничивает или запрещает пребывание детей в позднее вечернее и ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых, и о том, что за нарушение данного закона может наступить административная ответственность. В завершение мероприятия ребята смогли задать Жанне Игоревне интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы.

А сотрудники ОМВД России по г. Жигулевску вместе с ЮИДовцами, проводя профилактическое мероприятие «Засветись!», акцентировали внимание на соблюдении правил дорожного движения. Детям напомнили о соблюдении ПДД, обратили внимание на то, что пешеходу запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в полной безопасности и отсутствии машин, призвали к повышенной осторожности на дороге, особенно в темное время суток и в условиях непогоды. Всем участникам мероприятия сотрудники полиции подарили световозвращающие элементы, а также напомнили детям, использующим самокаты, велосипеды, ролики, о правилах безопасного катания, особое внимание уделив использованию защитной экипировки.