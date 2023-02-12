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В Самарской области сотрудники полиции провели мобильные выставки детских удерживающих устройств

12 февраля 2023 12:31
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В Самарской области сотрудники полиции провели мобильные выставки детских удерживающих устройств

В рамках профилактического мероприятия «Детская безопасность за спиной родителей» сотрудники полиции Самарской области провели мобильные выставки детских удерживающих устройств, которые должны напомнить родителям о важности обеспечения безопасной перевозки детей и обязательного использования детских удерживающих устройств.

Так, в Сызрани, Жигулевске, Новокуйбышевске и Волжском районе подобные мероприятия прошли на территории детских садов. Полицейские продемонстрировали различные удерживающие системы, рассказали родителям, а также бабушкам и дедушкам, как правильно подобрать устройство, соответствующее росту и весу ребенка, и закрепить его в салоне автомобиля. Также инспекторы проинформировали, как определить тип устройства, согласно нанесенной маркировке, чтобы взрослым было проще ориентироваться при совершении покупки.

А сотрудники самарской Госавтоинспекции организовали подобное мероприятие вблизи одной из городских школ вместе с центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и использованием «Лаборатории ПДД». В рамках выставки сотрудники отделения пропаганды БДД городской Госавтоинспекции провели с родителями, перевозящими своих детей в салоне транспортного средства, обучающие занятия. Водителям-родителям показали различные удерживающие устройства и напомнили об ответственности за неправильную перевозку юных пассажиров. Аналогичное мероприятие прошло и на территории Клявлинского района.

В ходе проведения мероприятий родителям вручили специальные листовки и информационные памятки. Желающие смогли попробовать несколько вариантов используемых креплений.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям, что ребенок должен находиться в безопасности, а обеспечить ее может только взрослый.

Теги: БДД

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