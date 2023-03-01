В Самарской области сотрудники полиции провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях

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Учащимся рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В рамках профилактики наркомании среди молодежи сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области встретились с учащимися колледжей региона. Полицейские провели познавательную игру-викторину «Молодежь выбирает ЗОЖ. Ты с нами?». Студентам предстояло придумать агитационные плакаты о вреде наркотиков, ответить на каверзные вопросы полицейских. Особый интерес у ребят вызвал конкурс, в рамках которого учащиеся должны были предложить, как помочь тем, кому пришлось столкнуться с таким злом, как наркотики. Участники пришли к единодушному мнению, что нужно обязательно рассказать об этом взрослым, обратиться к врачам и в полицию. Сотрудники УНК рекомендовали студентам разместить нарисованные плакаты в своих учебных заведениях, чтобы призвать своих однокурсников соблюдать здоровый образ жизни.

Сотрудники УМВД России по г. Тольятти вместе с представителем общественного совета при территориальном органе Николаем Шаховым, встретившись со школьниками, акцентировали внимание на вреде наркотиков, табака и алкоголя для подрастающего организма. Полицейские предупредили ребят, что даже один факт употребления запрещенных веществ может перечеркнуть все дальнейшие планы на будущее, так как это станет препятствием к зачислению во многие высшие учебные заведения, при устройстве на работу и, конечно же, окажет самое пагубное влияние на здоровье. Общественник Николай Шахов отметил, что вредные привычки не делают ребят взрослее, они мешают общению с друзьями, родными и близкими. Разговор прошел в форме диалога, старшеклассники задали гостям вопросы о здоровом образе жизни, борьбе с наркопреступлениями и их профилактике, на которые получили подробные ответы.

В Красноярском и Нефтегорском районах сотрудники полиции, встретившись с учащимися образовательных организаций, подробно разъяснили им, какая ответственность и с какого возраста наступает при употреблении, хранении и распространении наркотиков, обсудили, как не стать жертвой тех, кто обещает «легкую» работу и «большие» деньги в Интернете, объяснили, куда можно обратиться, чтобы сообщить о фактах распространения и употребления наркотических веществ. Ребят призвали вести здоровый образ жизни, больше времени уделять полезному досугу и обязательно сообщать в полицию, если вы заметили у своих друзей и знакомых признаки употребления наркотических веществ, чтобы вовремя спасти их жизнь.