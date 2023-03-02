В Самарской области сотрудники полиции оказали поддержку военнослужащим

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Сотрудники МО МВД России «Похвистневский» присоединились к акции #СвоихНеБросаем.

Жители г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский с осени прошлого года принимают активное участие в мероприятиях по поддержке военнослужащих, которые находятся в зоне СВО и их семей.

В рамках акции #СвоихНеБросаем сотрудники МО МВД России «Похвистневский» собрали и направили мобилизованным землякам своими руками связанные шерстяные носки и шапки, собранный на личных пасеках мёд и комплекты термобелья, в посылку жители Похвистневского района вложили письма с пожеланиями здоровья и успехов.

По словам начальника МО МВД России «Похвистневский» полковника полиции Юры Алекяна, более 60 сотрудников Межмуниципального отдела в разное время проходили службу в рядах Советской и Российской армии. Из них более 20 - участники боевых действий, прошли различные «горячие точки». Поэтому они хорошо знают, что связанные родными руками шапки и носки, собранный ими мед, согреют не только тело, но и душу, поддержат военнослужащих, как ничто другое.

"Никто из нас не должен оставаться в стороне, от каждого зависит исход спецоперации. Одна из самых важных составляющих любой победы – это помощь тыла, которым являемся сейчас, и мы должны помогать землякам, бойцы там на месте рискуют своими жизнями для мира и спокойствия на территории всей страны", - отметил начальник МО МВД России «Похвистневский» полковник полиции Юра Алекян.