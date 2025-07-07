В Самарской области сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на фестивале авторской песни

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В результате проведенной профилактической работы в период проведения праздничных мероприятий чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

С 3 по 6 июля 2025 года на Мастрюковских озёрах под Тольятти состоялся фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина. В этом году он собрал почти 20 тысяч человек с разных областей страны.

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории проведения фестиваля организован временный пункт полиции, в состав которого вошли наиболее подготовленные сотрудники самарских органов внутренних дел из числа патрульно-постовой службы полиции, службы участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска, следствия, дознания, дежурных частей и других, которые в круглосуточном режиме патрулировали вверенные участки. Безопасность дорожного движения на дорогах, прилегающих к месту проведения народного праздника, обеспечивали автоинспекторы ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий было задействовано свыше 1000 сотрудников МВД и территориальных органов внутренних дел, а также представители Росгвардии и казачьих дружин.

Задача по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, выполнены в полном объеме.