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В Самарской области сотрудники полиции напомнили детям правила дорожного движения

13 сентября 2023 13:40
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В Самарской области сотрудники полиции напомнили детям правила дорожного движения

Полицейские на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий и повышения безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних.

Так, в Красноярском районе полицейские провели познавательные беседы со школьниками.

Сотрудники полиции напомнили ребятам о правилах дорожного движения, в том числе при езде на самокатах, велосипедах и гироскутерах, рассказали о наиболее сложных ситуациях, разобрали виды дорожных «ловушек», а также призвали использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях плохой видимости. Пояснили как надо себя вести при переходе дороги, чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия и избежать травматизма, напомнили ребятам, что пересекать проезжую часть необходимо по пешеходным переходам, а при управлении средствами индивидуальной мобильности, спешившись, ведя самокаты или велосипеды рядом с собой, а также, что детям, не достигшим 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть.

В конце встречи полицейские призывали школьников соблюдать Правила дорожного движения и напомнили о том, что, находясь на проезжей части, необходимо быть предельно внимательными.

Дети с интересом участвовали в беседе и поблагодарили сотрудников полиции за полезное мероприятие.

А в городе Жигулевск сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения в рамках акции «Внимание- дети! Дорога в школу!» провели профилактическое мероприятие «Мы вернулись!», направленное на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних.

Участники акции обращались к водителям с просьбой внимательней относиться к юным пешеходам, быть бдительными на дороге, особенно вблизи образовательных учреждений и вручали каждому автолюбителю тематические памятки.

Полицейские также напомнили основные правила дорожного движения школьникам и подарили им памятки и световозвращающие браслеты.

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