В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции напомнили гражданам о важности трезвого вождения

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В Кошкинском районе сотрудники Госавтоинспекции провели акцию "Сохрани жизнь! Сообщи о пьяном водителе!"

Полицейские побеседовали с работниками автозаправочных станций и сотрудниками торговли о запрете нетрезвого вождения и напомнили о необходимости сообщать в полицию о лицах, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

С согласия сотрудников, госавтоинспекторы разместили листовки с информацией о проведении акции.

Сотрудники полиции призвали участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем и не оставаться равнодушными!

Полицейские напоминают, что проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться чьи-то дети, родственники, друзья и близкие люди.

Информацию о лицах, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, можно сообщить в полицию по телефону 102.